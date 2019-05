"Si tuviéramos confianza en que el presidente no cometió un delito, lo habríamos dicho", dijo hoy Robert Mueller Fuente: Reuters

WASHINGTON.- El fiscal especial Robert Mueller anunció hoy que renunciará al Departamento de Justicia y se retirará de la vida pública. Además, por primera vez en dos años, rompió el silencio acerca de su investigación sobre los vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Donald Trump y dejó la sospecha abierta sobre el presidente.

"Si tuviéramos confianza en que el presidente no cometió un delito, lo habríamos dicho", sostuvo Mueller, que llevó a cabo durante casi tres años de una de las investigaciones federales más delicadas y complejas en la historia de Estados Unidos. Hace dos meses, el fiscal especial llegó a la conclusión de que la campaña Trump no había conspirado con Rusia para sabotear las elecciones presidenciales de 2016.

"Nada cambia desde el informe Mueller. No hubo pruebas suficientes y, por lo tanto, en nuestro país, una persona es inocente. ¡El caso está cerrado! Gracias" , dijo Trump en Twitter tras el anuncio.

El fiscal, que remarcó que será la última vez que hable de este caso, dijo que la política del Departamento de Justicia prohíbe acusar a un presidente en funciones de un delito, pero la Constitución establece otro proceso, en una clara referencia a la capacidad del Congreso para impugnar el presidente.

"Acusar al presidente por un delito no era (...) una opción que pudiéramos considerar", dijo Mueller a periodistas al anunciar su renuncia. "Llegamos a la conclusión de que de ninguna manera llegaríamos a determinar si el presidente cometió un delito", añadió.

Mueller también envió una clara señal a los demócratas de la Cámara de Representantes que han exigido su testimonio de que no proporcionará ninguna información que aún no se haya hecho pública. "Cualquier testimonio de esta oficina no iría más allá del informe", dijo.

Las declaraciones de Mueller se produjeron en medio de disputas partidistas sobre el informe de 448 páginas que completó hace dos meses sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y sobre los vínculos con la campaña de Trump.

Mueller ha estado en la nómina del Departamento de Justicia desde que concluyó formalmente su investigación en marzo. No está claro qué ha estado haciendo Mueller en el Departamento de Justicia desde entonces, aunque la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, dirigida por los demócratas, ha estado negociando con su oficina en un intento por obtener su testimonio público ante el Congreso

