Siete muertos y 34 heridos en un tiroteo en un funeral en Jordania

Siete personas murieron y 34 resultaron heridas este viernes en un tiroteo que tuvo lugar durante un funeral en una iglesia de Jordania. Tres hombres armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra los presentes, que trataron de huir en medio del pánico. Desde el gobierno local denunciaron que se trató de un “ataque terrorista”.

Los hombres descendieron de un vehículo en la puerta de la iglesia greco-ortodoxa ubicada en la localidad de Hammud, en la gobernación de Karak, y abrieron fuego durante una procesión fúnebre. En ese momento, entre 150 y 200 personas se encontraban dentro o alrededor de la iglesia.

Se trata de un ataque poco común contra la comunidad cristiana en este reino de mayoría musulmana sunita -en Karak los cristianos representan entre 2% y 3% de la población.

El momento en el que tres hombres abrieron fuego contra una iglesia de la comunidad cristiana en Jordania

Las imágenes transmitidas por la televisión estatal jordana mostraron a dos hombres con pistolas que se acercaron a la iglesia y abrieron fuego. Poco después apareció un tercer hombre con un fusil semiautomático y también disparó. Un testigo declaró a la cadena que los agresores mantuvieron el ataque de forma continua durante unos cinco minutos antes de huir.

El director de seguridad pública de Jordania, el mayor general Obeidallah Maaytah, informó que hay 27 lesionados que continúan bajo atención médica. Videos que se difundieron en redes sociales mostraron el momento en el que los agresores avanzaron sobre los presentes.

Los agresores no fueron identificados pero desde el gobierno aseguraron que es un "grupo de extremistas"

Varios intentaron correr para escapar, pero terminaron trastabillando y cayendo uno encima del otro. En otra grabación también se vio a los heridos y fallecidos tendidos en el suelo mientras recibían asistencia..

Los agresores no fueron identificados por el momento y se desconoce si fueron abatidos o detenidos, pero el ministro del Interior, Mazen Al Faraya, aseguró que se trata de un “grupo de extremistas”. Desde el gobierno advirtieron que las investigaciones avanzan “a toda velocidad”.

En tanto, el rey Abdula II de Jordania sostuvo que “enfrentará el acto terrorista contra Karak con las penas más severas”.

Real Hachemita, el rey Abdalá II de Jordania (al centro) visita a un hombre herido Corte Real Hachemita vía AP - Royal Hashemite Court

“Aquellos que se engañan al creer que pueden dividir a los jordanos con sus balas no tienen ninguna posibilidad frente a nuestra unidad. Todos los jordanos, de norte a sur, comparten la misma tierra y el mismo destino; nada se interpone entre ellos”, publicó en la red social X.

Y sumó: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los mártires y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Cada vida jordana es valiosa, y actuaremos con mano de hierro contra quienes se atrevan a amenazar a nuestra nación”.

Los heridos reciben atención médica tras el tiroteo en una iglesia en Jordania

El presidente libanés Joseph Aoun -el único jefe de Estado cristiano del mundo árabe- y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria también denunciaron que se trató de un “ataque terrorista” y ofrecieron sus condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo de Jordania.

El ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Fuad Hussein, llamó a su homólogo jordano y ratificó la “solidaridad” de ese país con Jordania “frente al terrorismo”.

El arzobispado greco-ortodoxo de Jordania afirmó que, si el objetivo del ataque era expulsar a los cristianos del país, “solo conseguirán afianzarlos y arraigarlos aún más en esta tierra”.

Con información de AP y AFP