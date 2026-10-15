Reportan “múltiples víctimas” en un tiroteo en una escuela primaria de Oregon

Un tiroteo dejó este jueves “múltiples víctimas” en una escuela primaria del estado de Oregon, en el oeste de Estados Unidos, consignó la agencia AFP.

La Policía consignó que el autor de los disparos está muerto.

“No tenemos confirmación todavía sobre quién disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte. En este momento, tenemos múltiples víctimas”, señaló Sheila Miller, portavoz del departamento de policía, en conferencia de prensa.

El hecho ocurrió a las 13 hora local (17 de Argentina) en la Silver Rail Elementary School, una escuela primaria situada en Bend, Oregon. Luego del ataque, fue puesta bajo cierre de seguridad. Además, en la zona se montó un importante operativo de seguridad.

La escuela cuenta con entre 400 y 450 estudiantes Silver Rail Elementary School

“No tenemos un número [de víctimas] en este momento. Sabemos que hay niños entre las víctimas”, agregó Miller.

A su vez, indicó que la Policía revisó aula por aula para realizar una evacuación completa. La escuela cuenta con entre 400 y 450 estudiantes, además de 40 profesionales, entre docentes, directivos y trabajadores.

Según el parte oficial que publicó el Departamento de Policía de Bend, los efectivos llegaron a la escuela a las 13.02. Solo minutos antes, una persona llamó desde el establecimiento para reportar que un desconocido había disparado contra un auto.

Cuando los agentes arribaron, el sospechoso ya había sido “abatido a tiros, posiblemente por un transeúnte”.

Al menos dos de los heridos fueron trasladados al Saint Charles Health System, el hospital más grande del estado. “Nuestros corazones están con las familias afectadas y con nuestra comunidad”, indicó el centro clínico en un comunicado.

Por su parte, la gobernadora de Oregon, Tina Kotek, aseguró que está monitoreando lo sucedido en la escuela.

“Estoy siguiendo de cerca la situación en la escuela primaria Silver Rail en Bend. Agradezco a los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar. Compartiré más información a medida que la obtenga”, expresó vía X.

El mensaje de la gobernadora de Oregon Redes

Por su parte, Steven Cook, superintendente de las Escuelas de Bend-Le Pine, indicó que la comunidad está consternada y apenada por “esta tragedia sin sentido”.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias y a todos los afectados por esta violencia. No hay palabras que puedan expresar el dolor que siente nuestra comunidad. Nuestras prioridades inmediatas son el bienestar de nuestros estudiantes y personal, así como la colaboración con las fuerzas del orden y los servicios de emergencia”, agregó.

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