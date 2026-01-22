Subastan una copia de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos por más de US$ 3 millones

NUEVA YORK (AP)-. Como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, una subasta en Nueva York presentará documentos y artículos únicos que atraviesan la historia del país norteamericano. Entre las piezas más destacadas incluidas en el remate, se encuentran una impresión de la Declaración de Independencia, una copia firmada de la Proclamación de Emancipación y un borrador editado de la Constitución de Estados Unidos. Todos ellos, ascienden a los US$3 millones.

El evento se realizará este viernes en la reconocida casa de subastas Christie’s. Denominado “Nosotros, el Pueblo: 250 años de Estados Unidos”, el remate reunirá textos políticos fundamentales, arte icónico y artefactos históricos peculiares.

Entre los objetos destacados se encuentra una impresión de 1776 de la Declaración de Independencia producida en Nueva Hampshire por el impresor Robert Luist Fowle, valuada entre US$3 y US$5 millones. “Es históricamente significativo porque se puede ver lo que la gente de la época vio realmente”, destacó Peter Klarnet, especialista senior en libros, manuscritos y objetos de Estados Unidos en Christie’s.

Aunque la impresión inicial fue producida por John Dunlap la noche del 4 de julio de 1776 —con aproximadamente 200 copias impresas y solo 26 conocidas que han sobrevivido—, otros impresores rápidamente comenzaron a producir sus propias versiones. “Esta es la manera en que los estadounidenses comunes habrían encontrado la Declaración de Independencia, ya sea clavada en una pared o leída desde el púlpito de su congregación local”, precisó Klarnet.

Otro documento fundacional a la venta es el borrador editado de la Constitución de Estados Unidos de Rufus King, también valuado entre US$3 y US$5 millones. Fue impreso solo cinco días antes de que se emitiera la versión final el 17 de septiembre de 1787, y captura la carta fundacional de la nación mientras se estaba finalizando.

“Esta es la Constitución tomando su forma final”, marcó Klarnet. “Puedes ver las ediciones que se están haciendo en tiempo real”, resaltó el especialista. King fue un delegado de Massachusetts en la Convención Constitucional de 1787 en Filadelfia y también integró el Comité de Estilo, un grupo de cinco miembros encargado de editar el texto.

“Esto te sitúa directamente en el Salón de la Independencia mientras estaban redactando y haciendo los cambios y ediciones finales a este documento notable”, expresó Klarnet.

Asimismo, la subasta también incluirá una copia firmada de la Proclamación de Emancipación de Estados Unidos. La edición impresa autorizada fue encargada para la Gran Feria Central, un evento de recaudación de fondos de la época de la Guerra Civil celebrado en Filadelfia en junio de 1864 para recaudar fondos para las tropas de la Unión. Se estima que este documento oscilará también entre los US$3 y US$5 millones.

Entre las obras de arte destaca una pintura de Jamie Wyeth en la que John F. Kennedy es representado

“Lincoln, junto con su secretario de Estado, William Seward, y su secretario John Nicolay, firmaron 48 copias de esto”, indicó Klarnet al explicar que originalmente se vendieron por US$20 cada una, y no todas se vendieron en ese momento.

Objetos históricos y obras de arte

El arte también tendrá un lugar preponderante durante el encuentro. Liderando la categoría se ofertará el retrato de George Washington de Gilbert Stuart, que se cree inspiró la cara en el billete de un dólar. En esta caso, se que la pintura encargada por James Madison podría alcanzar US$1 millón.

Otras obras de arte incluyen una pintura de Jamie Wyeth de John F. Kennedy aceptando la nominación presidencial demócrata, de 1960, en el Coliseo de Los Ángeles, estimada entre US$200.000 y US$300.000.

También está el boceto original a lápiz de Grant Wood de American Gothic dibujado en la parte posterior de un sobre, estimado entre US$70.000 y US$100.000

A lo largo del evento, se presentarán también curiosos objetos históricos como la única bandera conocida recuperada por las fuerzas estadounidenses de la Batalla de Little Bighorn de 1876, cuando las tribus lakota, cheyennes y arapajó derrotaron a un régimiento de caballería del ejército estadounidense. Se espera que la bandera se venda entre US$2 y US$4 millones.