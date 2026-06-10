La inflación volvió a acelerarse en EE.UU. y le suma presión a Trump en plena escalada en Medio Oriente

WASHINGTON.- En medio de la reciente escalada entre en Medio Oriente, el conflicto que provocó una crisis energética de escala global, un nuevo repunte de la inflación en Estados Unidos -fue de 4,2% interanual en mayo, un pico en tres años-, fogoneado por el aumento de los combustibles, le sumó presión al presidente Donald Trump a medida que se acercan las cruciales elecciones de medio término del 3 de noviembre.

El dato de inflación difundido esta mañana por el Departamento de Trabajo, el más elevado desde abril de 2023, marcó una aceleración respecto al 3,8% interanual que se había registrado en abril, lo que marcó así el tercer aumento consecutivo de un índice que golpea a los consumidores norteamericanos.

El presidente estadounidense Donald Trump. Mark Schiefelbein - AP

La suba fue impulsada por el alza de los precios de la energía, un impacto directo de la guerra con Irán y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes de que estallara el conflicto con el operativo militar conjunto de Estados Unidos e Israel transitaba un quinto del suministro mundial de crudo y gas.

El precio promedio de la nafta regular se situó en 4,15 dólares por galón (equivalente a 3,78 litros) el miércoles, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés), cerca de un dólar por encima de lo que costaba hace un año. Semanas atrás, el precio promedio había alcanzado los 4,5 dólares, con algunos estados en los que merodeó los 6 dólares.

Los precious de los combustibles en una estación de servicio de Pasadena, California. MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La difusión del dato de inflación de mayo podría fortalecer la idea de la Reserva Federal (Fed) -que la próxima semana mantendrá una nueva ronda de votación-de mantener sin cambios las tasas de interés en lo que resta del año, según los analistas.

En la medición mensual, los precios generales tuvieron un incremento del 0,5%, tras los aumentos de 0,6% en abril y de 0,9% en marzo. El informe oficial señaló que al excluir las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios subyacentes aumentaron 2,9% en mayo respecto al año anterior, frente al 2,8% de abril.

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