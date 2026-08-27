Las autoridades reportaron más de 1300 desaparecidos; muchos de ellos eran extranjeros que estaban en la zona para hacer senderismo o peregrinar a un sitio sagrado del hinduismo

Suben a 270 los muertos en Nepal por los aludes que arrasaron pueblos

27 de agosto de 2026 07:45 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > El Mundo

KATMANDÚ.- La devastadora inundación del miércoles en el norte de Nepal, en el límite con el Tíbet chino, dejó como saldo hasta el momento 270 personas fallecidas, de acuerdo a la información actualizada por la Policía local.

Hasta el momento son 270 los muertos y hay más de 1300 desaparecidos

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La hipótesis más fuerte que manejan los especialistas es que fue el colapso de un glaciar lo que provocó catastróficas inundaciones repentinas en una zona fronteriza. Las autoridades reportaron más de 1300 desaparecidos. Al menos 800 de ellos serían extranjeros que estaban en la zona para hacer senderismo o peregrinar a un sitio sagrado del hinduismo.

de los 1300 desaparecidos al menos 800 de ellos serían extranjeros que estaban de vacaciones en la zona

Un enorme deslizamiento de barro golpeó la región fronteriza entre el Tíbet, China, y Nepal

Los videos que captan lo sucedido muestran cómo espectaculares paredes de lodo y escombros engullían edificios y todo lo que se encontraban a su paso. La riada arrastró autobuses y autos con total facilidad, como si fueran de cartón. Cientos de personas corrían de un lado a otro desesperadas buscando un refugio ante la repentina caída de agua.

Bomberos y rescatistas trabajan en la zona del desastre

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De acuerdo a algunos científicos que se refirieron al avance del agua, como Simon Cox, jefe del programa De las Montañas al Mar de la organización ​Ciencias de la Tierra de Nueva Zelanda, el cambio climático habría generado suficientes condiciones como para desestabilizar las rocas y el hielo de alta montaña. “Esto, a su vez, hace más frecuentes los colapsos y los peligros en cascada como los observados esta ‌semana", añadió.

La inundación arrasó con todo a su paso

Aunque todavía se estudia la causa ​exacta del desastre ocurrido a primera hora de este miércoles, científicos dijeron que probablemente comenzó con ​una enorme avalancha de hielo y rocas en las laderas septentrionales del pico nepalí Langtang Lirung, que cayó sobre el río Lhende Khola, en el lado tibetano.

GIF Nepal

Al menos seis grandes centrales hidroeléctricas e infraestructuras del centro comercial del puerto de Gyirong resultaron dañadas en una cadena transfronteriza de peligros en varias etapas, desencadenada por el derrumbe inicial. El fenómeno también alteró los cauces de los ríos a más de 100 kilómetros aguas abajo, cerca de la frontera con India.

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La inundación fue tan repentina que las personas corrían desesperadas intentando huir

El desastre ambiental de las últimas horas podría ser un ejemplo clásico de un “evento compuesto”, dijo Benjamin Horton, decano de la Facultad de Energía y ‌Medio Ambiente de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong. Esto ocurre ​cuando un terremoto interactúa con cambios impulsados por el clima —como la pérdida de glaciares, el deshielo del permafrost y la inestabilidad de las laderas— para “crear un desastre más complejo y dañino que el que produciría cualquiera de esos factores por sí solo”, añadió.

Máquinas excavadoras remueven el lodo en busca de sobrevivientes

Las imágenes hablan por si solas y se puede ver la altura a la que llegó la inundación

El cambio climático habría generado suficientes condiciones como para desestabilizar las rocas y el hielo de alta montaña

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Agencias AFP, AP y Reuters

Fotos: AP y AFP