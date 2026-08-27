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LA NACION
Ascienden a 270 los muertos en Nepal por las inundaciones que arrasaron pueblos.

Suben a 270 los muertos en Nepal por los aludes que arrasaron pueblos

Las autoridades reportaron más de 1300 desaparecidos; muchos de ellos eran extranjeros que estaban en la zona para hacer senderismo o peregrinar a un sitio sagrado del hinduismo

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KATMANDÚ.- La devastadora inundación del miércoles en el norte de Nepal, en el límite con el Tíbet chino, dejó como saldo hasta el momento 270 personas fallecidas, de acuerdo a la información actualizada por la Policía local.

Residents carry their belongings as they walk to safer areas in the aftermath of flash floods in Devighat, in Nepal's Nuwakot district, Thursday, Aug. 27, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha)
People amid damage in the aftermath of flash floods in Devighat in the Nuwakot district in Nepal, Thursday, Aug 27, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha)
Damage in the aftermath of flash floods in Devighat in the Nuwakot district in Nepal, Thursday, Aug 27, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha)
Hasta el momento son 270 los muertos y hay más de 1300 desaparecidos
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La hipótesis más fuerte que manejan los especialistas es que fue el colapso de un glaciar lo que provocó catastróficas inundaciones repentinas en una zona fronteriza. Las autoridades reportaron más de 1300 desaparecidos. Al menos 800 de ellos serían extranjeros que estaban en la zona para hacer senderismo o peregrinar a un sitio sagrado del hinduismo.

Survivors rescued from flash flooding are brought to a safer place in Nepal's Nuwakot district, Thursday, Aug. 27, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha)
An aerial view shows a collapsed bridge along with houses lying deluged in sludge after flash floods at Devighat, Bidur Municipality in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Nepal's disaster agency said that 823 people remained out of contact on August 27, more than 24 hours after a deadly flood tore through the border region with Tibet. (Photo by Prabin RANABHAT / AFP)
TOPSHOT - A local resident sits near a collapsed house lying deluged in sludge after flash floods at Devighat, Bidur Municipality in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Nepal's disaster agency said that 823 people remained out of contact on August 27, more than 24 hours after a deadly flood tore through the border region with Tibet. (Photo by Prabin RANABHAT / AFP)
de los 1300 desaparecidos al menos 800 de ellos serían extranjeros que estaban de vacaciones en la zona
Un enorme deslizamiento de barro golpeó la región fronteriza entre el Tíbet, China, y Nepal
Un enorme deslizamiento de barro golpeó la región fronteriza entre el Tíbet, China, y Nepal

Los videos que captan lo sucedido muestran cómo espectaculares paredes de lodo y escombros engullían edificios y todo lo que se encontraban a su paso. La riada arrastró autobuses y autos con total facilidad, como si fueran de cartón. Cientos de personas corrían de un lado a otro desesperadas buscando un refugio ante la repentina caída de agua.

TOPSHOT - An aerial view shows houses lying deluged in sludge after flash floods at Devighat, Bidur Municipality in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Nepal's disaster agency said that 823 people remained out of contact on August 27, more than 24 hours after a deadly flood tore through the border region with Tibet. (Photo by Prabin RANABHAT / AFP)
An aerial view shows houses lying deluged in sludge after flash floods at Devighat, Bidur Municipality in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Nepal's disaster agency said that 823 people remained out of contact on August 27, more than 24 hours after a deadly flood tore through the border region with Tibet. (Photo by Prabin RANABHAT / AFP)
26 August 2026, Nepal, Nuwakot: An aerial view shows flooding along the Bhotekoshi River affecting low-lying areas and settlements near the riverbanks. Floodwaters reached residential areas and affected infrastructure along the river as emergency authorities continued to assess the extent of the damage and possible casualties. Photo: Ambir Tolang/JNA via ZUMA Press Wire/dpa
Bomberos y rescatistas trabajan en la zona del desastre
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De acuerdo a algunos científicos que se refirieron al avance del agua, como Simon Cox, jefe del programa De las Montañas al Mar de la organización ​Ciencias de la Tierra de Nueva Zelanda, el cambio climático habría generado suficientes condiciones como para desestabilizar las rocas y el hielo de alta montaña. “Esto, a su vez, hace más frecuentes los colapsos y los peligros en cascada como los observados esta ‌semana", añadió.

An aerial view shows houses lying deluged in sludge after flash floods at Devighat, Bidur Municipality, along the confluence of the Trishuli and Tadi rivers in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Nepal's disaster agency said that 823 people remained out of contact on August 27, more than 24 hours after a deadly flood tore through the border region with Tibet. (Photo by Prabin RANABHAT / AFP)
Local residents walk along a street lying deluged in sludge after flash floods near Devighat, Bidur Municipality in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Nepal's disaster agency said that 823 people remained out of contact on August 27, more than 24 hours after a deadly flood tore through the border region with Tibet. (Photo by Prabin RANABHAT / AFP)
Local residents salvage their belongings from houses lying deluged in sludge after flash floods in the Devighat area in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Rescue teams rushed on August 27 to find more than 1,300 people missing on the Nepal-Tibet border in flash floods and landslides that killed at least 165 and swept away entire villages. (Photo by Prakash MATHEMA / AFP)
La inundación arrasó con todo a su paso

Aunque todavía se estudia la causa ​exacta del desastre ocurrido a primera hora de este miércoles, científicos dijeron que probablemente comenzó con ​una enorme avalancha de hielo y rocas en las laderas septentrionales del pico nepalí Langtang Lirung, que cayó sobre el río Lhende Khola, en el lado tibetano.

GIF Nepal
GIF Nepal

Al menos seis grandes centrales hidroeléctricas e infraestructuras del centro comercial del puerto de Gyirong resultaron dañadas en una cadena transfronteriza de peligros en varias etapas, desencadenada por el derrumbe inicial. El fenómeno también alteró los cauces de los ríos a más de 100 kilómetros aguas abajo, cerca de la frontera con India.

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CORRECTION / Local residents watch as a helicopter flies above houses lying deluged in sludge after flash floods at Devighat, Bidur Municipality in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Nepal's disaster agency said that 823 people remained out of contact on August 27, more than 24 hours after a deadly flood tore through the border region with Tibet. (Photo by Prabin RANABHAT / AFP) / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Prabin RANABHAT has been modified in AFP systems in the following manner: [Prabin RANABHAT] instead of [Ishara S. KODIKARA]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”
Army personnel rescue flood-affected residents using a helicopter following flash floods, as they arrive at an army camp in Battar Bazar town in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Rescue teams rushed on August 27 to find more than 1,300 people missing on the Nepal-Tibet border in flash floods and landslides that killed at least 165 and swept away entire villages. (Photo by Arun SANKAR / AFP)
Damage in the aftermath of flash floods in Devighat in the Nuwakot district in Nepal, Thursday, Aug 27, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha)
La inundación fue tan repentina que las personas corrían desesperadas intentando huir

El desastre ambiental de las últimas horas podría ser un ejemplo clásico de un “evento compuesto”, dijo Benjamin Horton, decano de la Facultad de Energía y ‌Medio Ambiente de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong. Esto ocurre ​cuando un terremoto interactúa con cambios impulsados por el clima —como la pérdida de glaciares, el deshielo del permafrost y la inestabilidad de las laderas— para “crear un desastre más complejo y dañino que el que produciría cualquiera de esos factores por sí solo”, añadió.

An aerial view shows workers using excavators to clear sludge following flash floods at Trishuli in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Rescue teams scoured devastated zones August 27 for more than 1,300 people missing a day after flash floods and landslides along the Nepal-Tibet border killed at least 273, sweeping away entire villages. (Photo by Arun SANKAR / AFP)
TOPSHOT - This handout video grab from a UGC footage of Nepal Army taken and released on August 26, 2026 shows a military personnel rescuing a man stranded by massive floods and landslides along the Nepal-Tibet border. A massive flood and landslide disaster unleashed on the Nepal-Tibet border killed nearly 100 on August 26 and left several hundred people missing, many of whom are foreign tourists. (Photo by Handout / Nepalese Army / AFP) / XGTY - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT « AFP PHOTO / Nepal Army » - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE
Local residents carry salvaged belongings from houses lying deluged in sludge after flash floods in the Devighat area in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Rescue teams rushed on August 27 to find more than 1,300 people missing on the Nepal-Tibet border in flash floods and landslides that killed at least 165 and swept away entire villages. (Photo by Prakash MATHEMA / AFP)
Máquinas excavadoras remueven el lodo en busca de sobrevivientes
Damage in the aftermath of flash floods in Devighat in the Nuwakot district in Nepal, Thursday, Aug 27, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha)
Earthmovers clear the debris of flash flooding in Nepal's Nuwakot district, Thursday, Aug. 27, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha)
A man salvages belongings from his house lying deluged in sludge after flash floods in the Devighat area in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Rescue teams rushed on August 27 to find more than 1,300 people missing on the Nepal-Tibet border in flash floods and landslides that killed at least 165 and swept away entire villages. (Photo by Prakash MATHEMA / AFP)
Las imágenes hablan por si solas y se puede ver la altura a la que llegó la inundación
An aerial view shows workers using excavators to clear sludge following flash floods at Trishuli in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Rescue teams scoured devastated zones August 27 for more than 1,300 people missing a day after flash floods and landslides along the Nepal-Tibet border killed at least 273, sweeping away entire villages. (Photo by Arun SANKAR / AFP)
An aerial view shows houses lying deluged in sludge following flash floods in Trishuli of Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Rescue teams scoured devastated zones August 27 for more than 1,300 people missing a day after flash floods and landslides along the Nepal-Tibet border killed at least 273, sweeping away entire villages. (Photo by Arun SANKAR / AFP)
Local residents clear mud and debris from houses lying deluged in sludge after flash floods in the Devighat area in Nepal's Nuwakot district on August 27, 2026. Rescue teams rushed on August 27 to find more than 1,300 people missing on the Nepal-Tibet border in flash floods and landslides that killed at least 165 and swept away entire villages. (Photo by Prakash MATHEMA / AFP)
El cambio climático habría generado suficientes condiciones como para desestabilizar las rocas y el hielo de alta montaña
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Agencias AFP, AP y Reuters

Fotos: AP y AFP

Edición fotográfica: Fernanda Corbani

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