Tailandia: una mujer fue condenada a 43 años por insultar a la monarquía

BANGKOK.- Una tailandesa fue condenada hoy a 43 años de prisión por insultar a la familia real, la mayor pena jamás registrada en el país por un delito de lesa majestad, según los expertos.

La Corte Penal de Bangkok halló que la mujer era culpable de 29 cargos de violación de la ley de lesa majestad por publicar fragmentos de audio en Facebook y YouTube con comentarios considerados críticos hacia la monarquía, explicó el grupo Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos.

La sentencia, que coincide con un movimiento de protesta que ha generado un nivel de crítica pública hacia la monarquía sin precedente, fue condenada rápidamente por grupos de derechos humanos.

"El fallo judicial de hoy es sorprendente y envía una señal escalofriante de que no solo no se tolerarán las críticas a la monarquía sino que también serán gravemente castigadas'', dijo Sunai Phasuk, investigador de la ONG Human Rights Watch.

Violar la ley de lesa majestad, conocida ampliamente como Artículo 112, se castiga con penas de entre 3 y 15 años de cárcel por cargo. La ley es polémica no solo porque se ha empleado para castigar cosas tan simples como dar me gusta a una publicación en Facebook, sino porque cualquiera, y no solo la realeza o las autoridades, puede presentar una queja que inicie un proceso legal de años para la persona acusada.

La sentencia coincide con la intensificación de la aplicación del artículo 112 (lesa majestad) contra los activistas prodemocráticos que piden una reforma de la poderosa monarquía del país.

El martes, Anchan, cuyo apellido se mantiene en secreto para proteger a sus familiares, fue condenada por 29 cargos, según la organización Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), que sigue de cerca los juicios por lesa majestad.

"Fue declarada culpable de cada cargo y condenada a tres años en cada uno", lo que eleva la sentencia total a 87 años, indicó la oenegé.

Sin embargo, debido a que la acusada admitió los hechos (publicó mensajes de audio hostiles a la monarquía en las redes sociales), "el tribunal redujo la sentencia a la mitad", a 43 años y 100 días.

Anchan, una exfuncionaria, fue arrestada en 2015 y luego mantenida en prisión preventiva durante tres años por su proximidad con DJ Banpodj, un autor de podcast conocido por sus feroces críticas a la monarquía.

Antes de la condena de Anchan, la sentencia más dura fue pronunciada en 2017, cuando un hombre fue condenado a 35 años por una serie de publicaciones y comentarios en Facebook.

La aplicación de la ley penal de lesa majestad, conocida como 112 por su sección en el código penal, sigue siendo controvertida y su abolición es una de las principales reivindicaciones del actual movimiento prodemocrático encabezado por jóvenes.

Agencias AP Y AFP

