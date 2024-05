Joyas fabulosas. La historia y los detalles del conjunto de esmeraldas que usó Mary de Dinamarca en su primer posado como Reina

Escuchar

Los reyes Federico y Mary están de estreno. La Casa Real danesa compartió nuevas fotos de los soberanos: se trata de tres retratos de gala, los primeros desde que ocupan el trono de Dinamarca y, como no podía ser de otra manera, Mary luce elegantísima con unas espectaculares esmeraldas cargadas de detalles y significados. En las imágenes tomadas por Steen Evald en Gronne Sal, la sala de presentación del Palacio real de Christiansborg, Federico y Mary lucen la Orden del Elefante, la más importante del país. Mientras el Rey viste el uniforme militar de gala de la Marina, la Reina estrena un fabuloso vestido de terciopelo verde de Birgit Hallstein, ceñido a la cintura, que se completa con mangas largas y escote de encaje que le dan mayor majestuosidad.

Para el retrato, Federico X luce, además de la Orden del Elefante, el sable de Federico IX, la estrella de la Orden del Elefante y la gran estrella de la Orden de Dannebrog, creada para Federico VI en 1808. En el cuello, la gran cruz de comandante de Dannebrog. Steen Evald-Kongehuset

JOYAS CON HISTORIA

Además de su anillo de compromiso, Mary impacta con un espectacular conjunto de esmeraldas, que hasta ahora sólo había sido llevado por su suegra, la reina Margarita. Por tratarse de unas alhajas tan especiales (y soberbias) cuando no están en uso se exhiben en el sótano del castillo de Rosenborg y tienen una restricción insoslayable: no pueden salir del país. El conjunto de plata y oro, integrado por tiara, collar, broche (que Mary no llevó en este posado) y pendientes, se mandó construir con 67 esmeraldas –y 2.650 diamantes– en 1840 para las bodas de plata de los reyes Cristian VIII y Carolina Amalia.

La Reina estrena un fabuloso vestido de terciopelo verde de Birgit Hallstein, ceñido a la cintura, que se completa con mangas largas y escote de encaje. Steen Evald-Kongehuset

Otro detalle que llama la atención es el retrato de su marido (realizado por el artista británico Tom Milliner) montado en un marco de diamantes (que perteneció a la emperatriz Amelia de Brasil, hermana de la reina Josefina) y un lazo de la Orden de Dannebrog que la monarca luce sobre su pecho. Se trata de una tradición de cuatro ge - neraciones por la que las damas de la familia real deben portar una pequeña foto o pintura del monarca. En su etapa como princesa, la actual soberana lucía una de la reina Margarita.

1 de enero de 2015. La reina Margarita de Dinamarca asiste al banquete de Año Nuevo en el Palacio de Christian VII llevando el impactante conjunto de esmeraldas que hoy luce Mary en las fotos de gala. La última vez que lo usó fue en la visita de Estado de los reyes Felipe y Letizia en noviembre de 2023. Julian Parker - UK Press

