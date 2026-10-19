Tenía 53 años y transmitía la misa por redes: quién era el sacerdote que murió aplastado por una cruz en Ecuador

La trágica noticia de la muerte de un cura durante una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro sacudió este domingo a la comunidad religiosa en Guayaquil, Ecuador. Se trata del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien fue golpeado en la cabeza por una cruz gigante de madera que se desprendió del altar mientras daba la eucaristía este domingo frente a los fieles.

Sánchez Molinari, de 53 años, pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio. Allí, según medios locales, desarrollaba tareas pastorales y misioneras en distintos países. Oriundo de la ciudad de Cuenca, al sur de Ecuador, cursado sus estudios en la Pontificia Universidad Católica local.

El momento de su muerte quedó captado por las cámaras de la iglesia que transmitían por redes sociales la misa, y que también tomaron los gritos de desesperación de las personas que observaron el momento. Los feligreses que se encontraban en el lugar trataron de asistir al cura y alertaron de inmediato a los servicios de salud, pero el impacto de la pesada cruz de madera le había producido heridas de gravedad irreversibles.

El golpe mortal del cura en Ecuador

Mensajes de despedida

La Arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado en el que confirmó la muerte del sacerdote, identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, y lamentaron lo sucedido.

“Informamos que nuestro hermano, padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, vicaría centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, expresó el texto firmado por el cardenal arzobispo Luis Cabrera Herrera.

Y añadió: “La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz”.

El comunicado de la Arquidiócesis de Guayaquil

La parroquia San Lorenzo de Vinces, en la provincia de Los Ríos, también lamentó la muerte, ya que el sacerdote sirvió allí varios años. “Con la esperanza puesta en el amor y la misericordia de Dios, compartimos la noticia del fallecimiento del Padre Patricio Sánchez Molinari, quien con entrega y amor pastoral sirvió durante varios años como párroco de nuestra comunidad Vinceña”, postearon en sus redes sociales.