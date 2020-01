El excanciller David Choquehuanca Crédito: EFE

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2020 • 15:16

LA PAZ.- Las agrupaciones que integran el Movimiento al Socialismo (MAS) reaccionaron de manera diversa frente al anuncio de varias líneas internas que confirmaron al excancillr indígena David Choquehuanca y al cocalero Anacrónico Rodríguez como el binomio presidencial del partido del exmandatario Evo Morales para las elecciones del 3 de mayo en Bolivia .

"Por decisión de las organizaciones, nuestros candidatos son el hermano Choquehuanca como presidente y Andrónico Rodríguez como vicpresidente. Es un compañero aymara y el otro compañero quechua", dijo el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Teodoro Mamani.

El dirigente aseguró que ese binomio fue elegido ayer por consenso de las principales fuerzas sociales que acompañaron el gobierno de Evo, que en 2006 se convirtió en el primer mandatario indígena en la historia de Bolivia y que renunció en noviembre último, en medio de la presión de los militares y movilizaciones ciudadanas que lo culpaban de promover un fraude para intentar ampliar su mandato hasta el 2025.

Esa fórmula, que postula al excanciller boliviano (2006-2017) y al discípulo de Evo, debe oficializar su participación ante el Tribunal Supremo Electoral antes del 3 de febrero.

Choquehuanca, de 58 años, es un veterano dirigente campesino que nació en el altiplano boliviano, mientras que Rodríguez, de 30 años, es el vicepresidente de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, cuna política de Evo, ahora refugiado en Argentina.

Sin embargo, por el momento, Evo no se pronunció sobre la fórmula, y desde La Paz, algunas agrupaciones tomaron el anuncio con reserva.

Para la diputada Betty Yañíquez, del MAS el binomio sugerido por las organizaciones sociales no fue todavía consensuado en la bancada. "No tenemos debatido con referencia a ningún binomio, hay algunos diputados que pueden hacer conocer algunos binomios porque corresponden a sus organizaciones sociales, pero no es la palabra de la bancada (del MAS)", dijo.

Por otro lado, el secretario ejecutivo de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, consideró que el binomio predilecto del pacto de unidad del MAS se encuentra "manchado por la corrupción y la injusticia" y acotó que la población no votará por ellos en los futuros comicios del 3 de mayo.

Entre tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, afirmó que el binomio del MAS será definido el 19 de enero entre representantes de esa tienda política y Morales.

Agencia Reuters