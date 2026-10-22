Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet
El epicentro del sismo, que se registró a las 22.33 (hora local), se localizó a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu y a 390 kilómetros al noreste de Lhasa
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Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la región china del Tíbet la noche de este jueves, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), aunque no hubo reportes inmediatos de víctimas ni daños.
El epicentro del sismo, que se registró a las 22.33 (hora local), se localizó a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu y a 390 kilómetros al noreste de Lhasa. El temblor tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros.
La Administración Sismológica de China activó una respuesta de emergencia de nivel II, informó la agencia estatal de noticias Xinhua en un breve despacho.
Los terremotos son relativamente frecuentes en China. En enero de 2025, al menos 126 personas murieron en un terremoto que sacudió el distrito rural de Tingri, en el Tíbet.
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