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Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet

El epicentro del sismo, que se registró a las 22.33 (hora local), se localizó a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu y a 390 kilómetros al noreste de Lhasa

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Fuerte terremoto en Tíbet
Fuerte terremoto en Tíbet

Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la región china del Tíbet la noche de este jueves, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), aunque no hubo reportes inmediatos de víctimas ni daños.

El epicentro del sismo, que se registró a las 22.33 (hora local), se localizó a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu y a 390 kilómetros al noreste de Lhasa. El temblor tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros.

La Administración Sismológica de China activó una respuesta de emergencia de nivel II, informó la agencia estatal de noticias Xinhua en un breve despacho.

Uno de los videos que trascendió sobre el terremoto
Uno de los videos que trascendió sobre el terremoto

Los terremotos son relativamente frecuentes en China. En enero de 2025, al menos 126 personas murieron en un terremoto que sacudió el distrito rural de Tingri, en el Tíbet.

Noticia en desarrollo.

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