Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió las costas de Taiwán

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió este martes las aguas de la costa del distrito de Taitung, en la región sudeste de Taiwán, sin registrar heridos ni daños materiales. El movimiento ocurrió alrededor de las 15 con un epicentro localizado en el mar, a diez kilómetros de profundidad, según informaron entidades meteorológicas y geológicas oficiales.

El Centro de Redes Sismológicas de China ubicó las coordenadas del fenómeno en los 22,61 grados de latitud norte y 121,63 grados de longitud este. En tanto, la Administración Central del Clima local midió una intensidad de 5,8 grados a 13,1 kilómetros de profundidad, y situó el foco a 48 kilómetros al este-sudeste del condado de Taitung.

El registro oficial del episodio

El movimiento alcanzó una intensidad de nivel cuatro en la escala local de siete puntos dentro de Taitung y también se sintió con un nivel tres en Hualien, Chiayi, Yunlin y Tainan. A pesar de la sacudida, las autoridades confirmaron que, al no ocurrir en tierra, no hubo destrozos en las estructuras ni personas afectadas en las ciudades cercanas.

Las autoridades taiwanesas advirtieron que mantendrán la vigilancia por la posibilidad de que ocurran réplicas menores durante las próximas semanas. El municipio de Hengchun, ubicado en el extremo sur de la isla, cuenta con 29.702 habitantes y funciona como entrada principal al Parque Nacional de Kenting.

Cómo actuar frente a un terremoto

Ante este tipo de fenómenos, es importante actuar con precaución tanto durante el evento como en la preparación previa.

Qué hacer antes de un sismo

Estar siempre preparado por lo menos para entre tres y siete días de cortes de electricidad, agua, gas y teléfono . Por lo tanto, tener suficientes pilas, lámparas y alimentos que se puedan comer sin una preparación de por medio, así como agua potable.

. Por lo tanto, tener suficientes pilas, lámparas y alimentos que se puedan comer sin una preparación de por medio, así como agua potable. Preparar un plan de evacuación .

. Tener un botiquín básico para desastres naturales, que contenga desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

básico para desastres naturales, que contenga desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato. Contar con una caja o bolsa con los documentos más importantes de identificación. Este kit debe ser resistente al agua y permanecer en un lugar de fácil acceso.

Las autoridades recomiendan actuar con precaución ante este tipo de fenómenos Unsplash

Tener conversaciones familiares de organización para enfrentar los terremotos y realizar simulacros de práctica en casa.

en casa. Darle mantenimiento frecuente a la propiedad y verificar si las instalaciones de luz y gas están en buen estado.

Tener cerca las llaves de cierre de los servicios básicos . En ocasiones, cuando los sismos llegan a dañar las estructuras, lo más prudente es cerrar el gas y el agua, así como evitar el encendido de luces para evitar fuertes descargas.

. En ocasiones, cuando los sismos llegan a dañar las estructuras, lo más prudente es cerrar el gas y el agua, así como evitar el encendido de luces para evitar fuertes descargas. Evitar tener muebles con objetos que puedan caerse con facilidad o salir disparados y. que puedan lastimar a las personas. Almacenar materiales pesados, peligrosos o inflamables en gabinetes seguros.

o salir disparados y. que puedan lastimar a las personas. Almacenar materiales pesados, peligrosos o inflamables en gabinetes seguros. En caso de que el inmueble sea alquilado, es importante hablar lo anterior con el dueño sobre medidas de protección.

Qué hacer durante un sismo