Terremotos en Venezuela: una mujer argentina de 79 años tuvo que abandonar su casa y dormir en la calle

CARACAS.- Dos terremotos consecutivos golpearon Venezuela y dejaron destrozos en Caracas y en diferentes ciudades del norte del país. Entre los miles de afectados se encuentra una argentina de 79 años que debió pasar la noche en la calle porque su departamento quedó al borde del colapso.

Se trata de María Alicia Zurli Giraud Billoud, quien vive en Caracas desde hace 40 años y sufre de una fractura de cadera que le impide moverse por sí misma. Cuando ocurrieron los temblores se encontraba en su casa con su cuidador, Luis Reyes, quien la ayudó a escapar durante los sismos.

Más tarde, Reyes mostró en su cuenta de X cómo había quedado la habitación de la señora. En las imágenes se la puede ver acostada en la cama, con una grieta que atraviesa la pared de punta a punta.

“En estas condiciones quedó la residencia de la Sra María, quién es de nacionalidad argentina residenciada en Venezuela. Ella está sóla en el país, sin familiares y sin ayuda de su país. No tengo a dónde más llevarla, ahí corre muchísimo riesgo”, escribió el hombre en la publicación acompañada por las fotos y un pedido de ayuda al presidente Javier Milei y a Cancillería Argentina.

El cuidador de María Alicia Zurli Giraud Billoud pidió ayuda a Javier Milei y a la Cancillería de la Argentina mediante sus redes sociales X LuisReyes_30

Billoud es mendocina, pero a sus 20 años se casó y se mudó a Venezuela en 1978. Más adelante, se separó se su esposo, aunque decidió quedarse en Caracas, donde vive sola.

Reyes contó que conoció a la mujer a través de una vecina de ella, que lo contactó y le comentó su situación. En 2023, Billoud sufrió una caída y se fracturó la cadera, lo que la llevó a postrarse y, a partir de ese momento, nunca más se pudo levantar.

“Cuando la conocí, estaba abandonada, en una situación muy vulnerable. Estaba deshidratada, llena de heces, en una situación complicada”, contó Reyes en diálogo con TN, a la vez que explicó que trabaja en un hospital.

Tras los terremotos que se registraron en Venezuela, decenas de edificios quedaron destruidos (Foto: Adriana Loureiro Fernandez/The New York Times) ADRIANA LOUREIRO FERNANDEZ - NYTNS

Explicó que desde esa primera visita, siguió yendo a verla para llevarle insumos médicos y pañales hasta que la mujer le ofreció que se quede en su casa, dado que él debía hacer un largo viaje para ir a verla. “Se hizo costumbre, si nadie la quiere ayudar, bueno, acá estoy. De alguna manera, la adopté”, dijo.

También aseguró que la mujer tiene dos hermanos, de 73 y 76 años, pero que también tienen problemas de salud y, pese a estar al tanto de la situación, decidieron no involucrarse. Indicó también que su único contacto en Venezuela era su exmarido pero que murió hace algunos años, por lo que quedó “totalmente sola”.

El cuidador de la mujer argentina compartió imágenes del estado en el que quedó la habitación de la mujer argentina tras los terremotos X LuisReyes_30

Respecto a lo ocurrido este miércoles, Reyes contó que apenas llegó al hogar de la señora, el edificio empezó a moverse. “Primero fueron movimientos leves y después eran movimientos bruscos que nos hacían chocar contra la pared”, detalló.

En la desesperación del momento en el que creían que el techo se les caía encima, contó que se pusieron a gritar pidiendo ayuda. No hubo respuestas y al cabo de un rato los temblores cesaron. En ese momento, y ante el temor de un derrumbe, Reyes decidió salir del edificio. “La monté en una silla de ruedas y salimos. Por suerte estamos en un segundo piso y bajamos”, dijo.

El cuidador de la mujer argentina explicó que el Gobierno de Venezuela está priorizando brindarle atención en los edificios derrumbados FEDERICO PARRA - AFP

“No es recomendable regresar -al edificio- porque podría ser trágico y anoche pasamos en la calle. Ella no puede estar a la intemperie mucho tiempo más y vamos a terminar entrando de nuevo al departamento aunque sea riesgoso, pero no hay alternativas”, continuó el cuidador de Billoud.

Esto se da en el marco de una situación en la que se registran decenas de edificios destruidos, ciudades sin luz y en la que ya son 188 los muertos y hay más de 1500 heridos. En ese marco, Reyes explicó que el Gobierno está priorizando atender la situación de las construcciones que se derrumbaron por los terremotos y que, por lo tanto, él y la mujer argentina, se “en la última fila”.

Mediante sus redes sociales, el cuidador venezolano pide ayuda, en particular insumos para la mujer: “pañales L, toallitas húmedas, muchas galletas, pan de sándwich, jamón, queso, agua, alcohol, todo lo que pueda servir”, detalló. Además aseguró que irá a colaborar con los residencias cercanas afectadas por el fenómeno natural que impactó al país caribeño.