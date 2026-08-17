Tragedia en Brasil: volcó un micro y murieron diez pasajeros

RÍO DE JANEIRO.– Al menos diez mujeres murieron y unas 30 personas resultaron heridas el domingo cuando un micro turístico volcó en una zona montañosa de la carretera BR-040, en el municipio de Petrópolis, en el estado brasileño de Río de Janeiro, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió poco después de las 4:30 (hora local), en el kilómetro 91 de la ruta, en el sector conocido como Cascatinha, durante el descenso de la sierra. El vehículo, perteneciente a la empresa Estrela Guia Turismo, había partido la noche anterior desde Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, con destino a Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro.

El colectivo transportaba a 47 personas. Los primeros equipos de emergencia llegaron minutos después del aviso, recibido a las 4:40. Bomberos, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) trabajaron durante horas para rescatar a los pasajeros y retirar el vehículo de la calzada.

Los bomberos debieron realizar tareas de excavación para acceder a algunas de las víctimas, entre las que se encontraba una menor de edad. Ocho personas murieron inicialmente en el lugar, mientras que otras dos mujeres fallecieron posteriormente en centros hospitalarios de la región debido a la gravedad de sus heridas. Los heridos fueron trasladados principalmente a hospitales de Petrópolis y Duque de Caxias.

El conductor del autobús sufrió fracturas en ambas piernas y se espera que la policía lo interrogue en las próximas horas.

Las autoridades mantienen bajo observación a los heridos de mayor gravedad y no descartan que el balance de víctimas pueda aumentar mientras avanzan las pericias sobre el vehículo y la reconstrucción del accidente.

La ruta permaneció cerrada en el sentido hacia Río de Janeiro hasta las 7:45, cuando la concesionaria responsable autorizó su reapertura.

Al menos 10 muertos y más de 30 heridos en el accidente en Brasil

Las causas del accidente todavía no fueron determinadas. La Policía Civil investiga si el vuelco estuvo relacionado con una eventual falla mecánica, las condiciones del pavimento o un posible exceso de velocidad. El tramo de la BR-040 que atraviesa la Región Serrana se caracteriza por curvas pronunciadas y fuertes pendientes.

OGlobo informó a su vez que, un reporte de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) indicó que el autobús operaba ilegalmente. Se solicitó la presencia de investigadores forenses y el caso fue remitido a la comisaría 105 de Petrópolis.

La empresa Estrela Guia Turismo expresó su pesar por el accidente y aseguró que colabora con las autoridades en la investigación. El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, informó que el municipio desplegó un operativo de “gran socorro” conjunto con los servicios de emergencia para asistir a las víctimas y coordinar los traslados.

Una mujer de 25 años que sobrevivió al accidente relató a OGlobo el recorrido del micro y aseguró que desde el comienzo del viaje los pasajeros habían advertido algunas irregularidades. Según su testimonio, el vehículo partió de Praça da Cemig, recogió pasajeros en la avenida Afonso Pena, en el centro de Belo Horizonte, y luego en el Shopping Estação, en Venda Nova, en la zona norte de la ciudad. “Desde el principio notamos algunos problemas: por ejemplo, muchos de los cinturones de seguridad no funcionaban”, señaló.

La sobreviviente también afirmó que el conductor circulaba a gran velocidad y que, durante una parada en Juiz de Fora, algunos pasajeros le pidieron que redujera la marcha. Según relató, el chofer respondió que quería llegar a Copacabana a las 4:30. “Yo estaba durmiendo, abracé a mi prometido y le dije que íbamos a morir. El autobús empezó a temblar violentamente. En la bajada, volcó, chocó contra un árbol y el árbol acabó dentro del autobús”, contó.

El autobús de Estrela Guía Turismo circulaba a gran velocidad, según testigos

El siniestro vuelve a poner el foco sobre la elevada siniestralidad vial en Brasil, donde los accidentes graves de autobuses son frecuentes en rutas de larga distancia. En febrero, un autobús que regresaba de un festival religioso en el nordeste del país volcó y provocó al menos 16 muertos. En octubre de 2025, otras 17 personas murieron en Pernambuco cuando el conductor de un autobús perdió el control del vehículo.

La BR-040 conecta Brasilia con Río de Janeiro a lo largo de más de 1100 kilómetros y constituye una de las principales rutas del país. El sector montañoso cercano a Petrópolis ha registrado en años anteriores otros accidentes graves, lo que ha generado reclamos para reforzar el mantenimiento de la infraestructura y los controles de velocidad.

Agencia AFP y diario OGlobo/GDA