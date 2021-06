Tragedia en Miami: el barrio con impronta argentina que quedó desolado y no sale del shock

MIAMI.– Una nube negra cubre el cielo de Miami y desata una lluvia torrencial. Es un elemento más que deben enfrentar los rescatistas y bomberos que trabajan contra reloj en un intento desesperado de hallar a las 156 personas desaparecidas en el colapso del complejo de condominios Champlain Towers South, en Surfside, al norte de Miami Beach. A la lluvia se sumó un incendio profundo, que complicó todavía más los intentos por encontrar señales de vida en la pila de escombros.

A unas cuadras del desastre, las familias de las víctimas esperaban respuestas encerradas en un salón en el segundo piso del Grand Beach Hotel. En medio del operativo de rescate y la investigación para dilucidar las causas del colapso, las autoridades de la ciudad brindaron un primer indicio: revelaron un informe, de hace tres años, elaborado por un ingeniero, Frank Morabito, que encontró evidencias de que el edificio tenía “daños estructurales importantes” en la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina y “abundantes grietas” y desmoronamientos de las columnas de concreto, las vigas y paredes del estacionamiento debajo del edificio de 12 pisos.

El informe del consultor Morabito incluyó imágenes que mostraron el deterioro del edificio, y recomendó reparaciones. Morabito nunca indicó que el edificio corría riesgo de colapsar, aunque sí señaló que las reparaciones mencionadas estarían destinadas a “mantener la integridad estructural” del edificio y sus 136 unidades. El colapso del complejo causó la muerte de por lo menos cuatro personas, y las autoridades buscan a 156, entre ellas nueve argentinos, según la Cancillería.

Personal de búsqueda y rescate buscan sobrevivientes en los escombros de las torres Champlain en Surfside, Florida

“Aunque parte de este daño es menor, la mayor parte del deterioro del concreto debe repararse de manera oportuna”, había resaltado en aquella oportunidad el ingeniero.

Tras la revelación, Morabito Consultants, la consultora de Morabito, difundió un comunicado en el que detalla que entregó el informe al consorcio en octubre de 2018 con sus hallazgos y sus recomendaciones, incluido el costo de las obras para realizar las “extensas y necesarias reparaciones” en el complejo. Un año y medio después, en junio de 2020, el condominio Champlain Towers South volvió a contratar a Morabito para preparar un plan de “reparación y restauración”.

“Al momento del colapso del edificio, las reparaciones en el techo estaban en marcha, pero la restauración del concreto no había comenzado”, indicó Morabito, que además señaló que está colaborando estrechamente con las autoridades.

Charles Burkett, el alcalde de Surfside, dijo en una entrevista con CNN que aún no estaba claro qué reparaciones el consorcio estaba realizando para reparar los daños estructurales, y urgió a los residentes de la torre norte del complejo, aún en pie, a que dejen sus departamentos por precaución. Kenneth S. Direktor, un abogado que representa a la asociación que lidera el edificio, dijo que las reparaciones estaban programadas y a punto de comenzar, indicó The New York Times.

El estudio presentado por el ingeniero también detectó una serie de otros problemas que eran frecuentes motivos de queja entre los vecinos. Según indica el informe de Morabito, el agua entraba por las ventanas y las puertas de los balcones, que también mostraban deterioro.

Rescatistas inspeccionan el derrumbe de Surfside desde una grúa EVA MARIE UZCATEGUI - AFP

Desolación

Surfside, un barrio con impronta argentina, está desolado. El centro amaneció desértico –al mediodía apenas se veía gente– y las calles alrededor del complejo están cortadas y fuertemente custodiadas por la policía, que creó un perímetro de varias cuadras alrededor del edificio para que se puedan realizar las tareas de rescate. A una cuadra del complejo, desde la esquina de la calle 88 y la avenida Harding, se puede ver a los rescatistas sobre la pila de escombros detrás de las grúas.

A las tareas habituales se sumó este sábado una emergencia: un incendio luego de una lluvia torrencial, que demoraron y entorpecieron el esfuerzo por encontrar sobrevivientes. Los bomberos debieron combatirlo durante horas. El aire en los alrededores quedó impregnado de olor a quemado.

“Es un incendio muy profundo”, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “Es extremadamente difícil localizar la fuente del incendio. Por lo tanto, han estado trabajando día y noche estos equipos de rescate de incendios, estos hombres y mujeres valientes, debajo de los escombros para solucionar este problema y poder seguir adelante, pero está obstaculizando nuestros esfuerzos de búsqueda”, agregó.

Cava dijo que los equipos de rescate enfrentaban “increíbles dificultades”, y detalló que los bomberos debieron utilizar tecnología infrarroja, espuma y agua para contener las llamas y evitar la propagación del humo. El humo, dijo, era el mayor obstáculo para continuar con la búsqueda de las víctimas. “No se han encontrado más víctimas”, había anticipado Cava. El día terminó con la amenaza de más fuegos, y el pronóstico de nuevas tormentas para los próximos días.