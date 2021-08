Tras el intento de suicidio: Mauricio Macri y otros expresidentes de la región piden por la salud de Jeanine Añez

En una declaración conjunta emitida por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), 23 exjefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el argentino Mauricio Macri, señalaron que el gobierno de Luis Arce es “responsable internacionalmente por la vida y la integridad personal” de la exmandataria Jeanine Añez, quien intentó suicidarse el pasado sábado en la prisión donde se encuentra desde marzo, e hicieron un llamado a la ONU y la CIDH para que intervengan.

Los exmandatarios manifestaron su “grave preocupación” por las declaraciones del sábado pasado del ministro de gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, quien minimizó el intento de suicidio de Añez al confirmarlo oficialmente. Se refirió al hecho como un “intento de generarse una autolesión”, y remarcó que la exmandataria tenía “unos pequeños rasguños en uno de sus brazos”.

El documento advierte que “sean cuales fueren las razones de la privación de libertad que hoy sufre la expresidenta Añez, que ejerció un gobierno de transición aceptado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, la falta de trato humanitario que se hace manifiesta en su caso, de no ser corregida, sitúa al Estado boliviano y a su gobierno en la condición de responsable internacionalmente por la vida y la integridad personal de la misma, al encontrarse privada de libertad y sujeta a su autoridad”.

Por ese motivo, los exmandatarios instaron a través del texto a “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, a la adopción de medias cautelares y a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a ejercer su competencias de manera rápida y efectiva, para que se cuide de los derechos a la libertad, la vida y la integridad personal de la exgobernante boliviana”.

La expresidenta fue apresada el 13 de marzo de este año en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores en el marco de la investigación sobre la caída del entonces presidente izquierdista Evo Morales.

La declaración establece al respecto, citando la “doctrina pacífica del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”, que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que- aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo”.

Además del expresidente argentino Mauricio Macri, la carta está firmada por el mexicano Felipe Calderón, los uruguayos Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, y el colombiano Álvaro Uribe, entre otros.

Las palabras del gobierno

El presidente boliviano Luis Arce habló hoy por primera vez tras el intento de suicido y respondió a las peticiones de libertad para Añez diciendo que Bolivia “ya no está más para soportar impunidad”.

El presidente de Bolivia, Luis Arce Getty Images

“Recordábamos hace poco el golpe de Estado del año 71, donde también hubo muertes, y 50 años después siguen habiendo impunidad para quienes estuvieron en este golpe de Estado. El pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio”, afirmó durante un acto oficial en el Estado Mayor General del Ejército.

Esta mañana, Del Castillo dijo a los medios de comunicación que el cuadro de salud de Añez era estable y que no toleraría que el tema se politice.

“Añez goza de un completo estado de salud y bienestar, lo dijo uno de sus hijos”, señaló Del Castillo ante los medios de comunicación. “Aquellos que quieran hacer política con el estado de salud de un privado de libertad, no lo vamos a tolerar”.

En tanto, la hija de la exmandataria, Carolina Ribera, aseguró que su madre “está muy delicada, totalmente dopada y sedada” y que “no se acuerda lo que pasó”.

#Último Angustiada, así manifiesta estar la hija de la expresidenta Áñez, Carolina Ribera, quien ratifica que no le han mostrado los resultados de las evaluaciones hechas a su madre, así como tampoco le han permitido ver la historia clínica, ni el tratamiento pic.twitter.com/pcQ9Ued41d — EL DEBER (@grupoeldeber) August 22, 2021

“Hasta ahora no me dan un informe médico, su historial clínico, no me informan nada. No dejan que personas de la oposición la vean (...) no sé qué tipo de medicamentos [le dieron], ni que tratamiento le están haciendo. Ella ya tiene comprometido también el corazón”, dijo al medio boliviano Unitel.

La joven acusó al régimen penitenciario de haberla torturado psicológica y emocionalmente, por lo que su madre ahora “no solo está mal de salud”.

El sábado, Del Castillo dijo que Añez intentó suicidarse, pero aseguró que las lesiones en el brazo eran superficiales y que “no hay nada de qué preocuparse”.

Encarcelamiento

La expresidenta es acusada de participar en un golpe de estado para derrocar al líder Evo Morales en 2019, y desde la semana pasada, de “genocidio, lesiones graves y lesión seguida de muerte”.

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeannine Anez, es escoltada por miembros de la policía de la Fuerza Especial contra el Crimen (FELCC) luego de ser arrestada en La Paz Agencia AFP - AFP

La autoridad fiscal aseguró que el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público en relación a los hechos que provocaron la muerte de 20 personas y varias decenas de heridos, se funda en los principios de “objetividad y transparencia”, en el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes prevista en la Ley 044 del país.

Añez niega estas acusaciones y asegura que es víctima de una persecución política.

LA NACION