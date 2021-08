Intento de suicidio: Jeanine Añez “está totalmente sedada y dice que no recuerda qué pasó”, según su hija

Carolina Ribera, la hija de la expresidenta Jeanine Áñez, se refirió al cuadro de salud de su madre, quien intentó suicidarse durante la madrugada del sábado y aseguró que está “muy afectada y sedada”.

“Está muy delicada, totalmente dopada y sedada, mi madre no se acuerda lo que pasó”, dijo la joven en una entrevista con el medio boliviano Unitel. La exmandataria interina, quien está siendo asistida en el penal de Miraflores, presenta un cuadro de depresión severa además de una crisis nerviosa tras el incidente, profundizó.

Recién ahora, dos días después de que Áñez se haya autolesionado, le permitieron a un familiar acompañarla dentro del penal, lamentó su hija, quien advirtió que aún no le han entregado a sus familiares el historial médico con los resultados de los estudios de su madre.

“Hasta ahora no me dan un informe médico, su historial clínico, no me informan nada. No dejan que personas de la oposición la vean (...) no sé qué tipo de medicamentos [le dieron], ni que tratamiento le están haciendo. Ella ya tiene comprometido también el corazón”, dijo Ribera a la revista.

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeannine Anez (C), es escoltada por miembros de la policía de la Fuerza Especial contra el Crimen (FELCC) luego de ser arrestada en La Paz Agencia AFP - AFP

La expresidenta de Bolivia “no solo está mal de salud, sino que ha recibido una tortura psicológica emocional por parte del régimen penitenciario”, señaló la joven.

La Dirección de Régimen Interior confirmó el sábado que la salud de Áñez es estable y que está recibiendo la atención médica necesario luego de que haberse autolesionado en el brazo. Las heridas fueron superficiales y su salud no corre riesgo, informó.

“Lamento informar que la señora Jeanine Áñez habría pretendido generarse una autolesión en horas de la madrugada del día de hoy. Sin embargo manifestamos que su salud es completamente estable. Tiene unos pequeños rasguños en uno de sus brazos, sin embargo no hay nada de qué preocuparse”, expresó el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, en una conferencia de prensa el sábado, para dar la versión oficial ante una información que había trascendido duranta la mañana.

Hoy, el funcionario afirmó que no iba a tolerar que el cuadro de salud de Áñez se convirtiera en un tema político.

“Áñez goza de un completo estado de salud y bienestar, lo dijo uno de sus hijos”, señaló Del Castillo ante los medios de comunicación. “Aquellos que quieran hacer política con el estado de salud de un privado de libertad, no lo vamos a tolerar”.

Acompañamiento

En tanto, el Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia), a través de la Misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y ONU Mujeres, realizó una visita al Centro Penitenciario de Miraflores el domingo y confirmó que “se están implementando algunas medidas de respuesta, tales como autorizar el acompañamiento familiar en las noches”.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ratifica el trabajo que Regimen Penitenciario realiza para precautelar la salud de la señora Añez respetando todos sus derechos. https://t.co/ntWeO6SteS — Ministerio De Gobierno Bolivia (@MindeGobierno) August 22, 2021

“La intención manifestada por las autoridades de realizar una evaluación psiquiátrica es un buen paso, toda vez que se realice con consentimiento previo y por profesionales independientes y reconocidos por las partes”, dijo el texto.

Sin embargo, advirtió que “los estándares internacionales indican que las autoridades penitenciarias deben implementar estrategias integrales de atención y prevención de autolesión y suicidio para resguardar la vida, integridad y salud de las personas bajo su custodia”.

Tras la vista oficial al penal, ONU Bolivia ratificó que Áñez “refirió sentirse físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente”.

El miércoles fue la tercera vez que trasladaron al hospital en dos semanas a la expresidenta interina, donde fue sometida a exámenes de tórax y se evaluó su cuadro de hipertensión.

LA NACION