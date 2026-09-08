Trasladaron a Cerimedo a una cárcel de máxima seguridad en Bolivia y sorprendió con un mensaje para Rodrigo Paz

LA PAZ.– El consultor político argentino Fernando Cerimedo fue trasladado este martes desde la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde deberá cumplir seis meses de detención preventiva en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Cerimedo, exasesor de Javier Milei y estratega que participó también de la campaña presidencial de Rodrigo Paz en Bolivia, quedó así recluido en la única prisión de máxima seguridad del país, un destino al que su defensa había intentado evitar al advertir que su vida podía “correr peligro” allí.

El traslado se concretó durante la madrugada bajo un fuerte operativo policial. Cerimedo salió de Palmasola rumbo al aeropuerto internacional de Viru Viru y abordó un vuelo comercial de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a El Alto. Desde allí fue llevado, escoltado por varias patrullas, hasta la cárcel ubicada en el altiplano paceño, en el municipio de Viacha.

Penitenciaria San Pedro de Chonchocoro

El argentino ingresó a Chonchocoro alrededor de las 7.30. Durante el vuelo, vestido con jeans, un buzo gris y zapatillas, permaneció gran parte del tiempo con la capucha colocada y la mirada baja.

En un breve contacto con el diario boliviano El Deber, Cerimedo dejó además un llamativo mensaje dirigido al presidente Rodrigo Paz, de quien fue asesor.

“Que me perdone por no haberle hecho caso”, afirmó, sin precisar a qué recomendación o advertencia del mandatario hacía referencia.

La frase cobra especial relevancia después de semanas de versiones cruzadas sobre su relación con el mandatario. En medio del escándalo, Paz buscó tomar distancia del consultor y remarcó que no existía un vínculo laboral formal entre ambos. Sin embargo, medios bolivianos difundieron imágenes en las que Cerimedo aparece cerca del mandatario durante distintos actos públicos.

Agentes de policía trasladan al asesor cercano del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, desde el Palacio de Justicia hasta la prisión de Palmasola, en Santa Cruz RODRIGO URZAGASTI - AFP

También insistió en su inocencia. “Ya se está haciendo lo que se tiene que hacer y se va a saber la verdad”, dijo. Y agregó: “Yo pido justicia, que se haga justicia y se sepa la verdad”.

El traslado a Chonchocoro responde a una resolución adoptada el 29 de agosto por el juez Douglas Borda, después de una audiencia virtual que se prolongó durante unas seis horas. El magistrado dispuso que Cerimedo permanezca seis meses bajo detención preventiva mientras avanza la investigación sobre su patrimonio y posibles operaciones que habrían afectado intereses del Estado boliviano.

Se trata de la segunda medida cautelar de ese tipo que pesa sobre el argentino.

Dos causas abiertas

El caso que terminó con Cerimedo en Chonchocoro se desprendió de otra investigación iniciada semanas antes, después del ataque armado que sufrió Nadia Beller, expareja del consultor, el 17 de agosto en un hotel de Santa Cruz.

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, desde el hospital tras ser baleada Captura de Pantalla

Beller señaló a Cerimedo como presunto responsable del ataque y también lo acusó de estar detrás de supuestos “negociados” y otras irregularidades, entre ellas operaciones vinculadas al combustible y al oro.

Cerimedo fue detenido horas después del ataque y, el 21 de agosto, la Justicia ordenó que permaneciera 180 días en prisión preventiva en Palmasola en el marco de la causa por intento de feminicidio.

El argentino rechazó las acusaciones de Beller y volvió a hacerlo durante su traslado de este martes.

Días después de aquella primera detención, las denuncias de Beller abrieron además una investigación separada por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, que derivó en la segunda orden de prisión preventiva y, finalmente, en su traslado a La Paz.

Dinero, documentos y una supuesta “granja de bots”

En el marco de esa pesquisa, la Fiscalía realizó allanamientos en distintos inmuebles vinculados a Cerimedo y encontró más de medio millón de bolivianos (unos US$39.700 al cambio oficial), además de dólares, euros y documentación que ahora forma parte de la investigación.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en una oficina de la zona sur de La Paz cuyo alquiler, según las primeras averiguaciones, ascendía a 25.000 bolivianos mensuales (casi US$2000). Los investigadores creen que el lugar habría sido utilizado para las actividades de Cerimedo como supuesto asesor del presidente Paz.

El presidente Rodrigo Paz, saluda durante un desfile militar con motivo del 201.º aniversario del Ejército boliviano en El Alto Juan Karita - AP

El origen y el movimiento de ese dinero son precisamente uno de los ejes de la pesquisa. Durante la audiencia en la que se ordenó su envío a Chonchocoro, Cerimedo sostuvo que trabaja para clientes de distintos países y aseguró inicialmente que había generado ingresos por alrededor de un millón de dólares mensuales durante 2025 y 2026, aunque posteriormente pidió corregir esa cifra y afirmó que se refería a un millón de dólares por año.

También sostuvo que parte del efectivo secuestrado estaba destinado a alquilar una oficina y comprar muebles, y explicó que utilizaba tarjetas emitidas en Estados Unidos y la Argentina porque no tenía una cuenta bancaria en Bolivia.

Durante los operativos también fueron secuestrados numerosos equipos tecnológicos. El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, aseguró que podían conformar una suerte de “mini granja de bots”, aparentemente destinada a generar actividad automatizada en plataformas digitales.

Agencia AP y diario El Deber