El exvendedor que está llevando a la extrema derecha a las puertas del poder en Alemania

TANGERMÜNDE, Alemania.– Durante la pandemia de coronavirus, un legislador estatal alemán poco conocido, de discurso ágil y sonrisa fotogénica, comenzó a arremeter en TikTok contra las restricciones sanitarias. Se quejaba de los barbijos, las vacunas y otras exigencias del gobierno que consideraba “una locura”, y sus videos atrajeron a millones de espectadores gracias a un tono afable con el que transmitía un mensaje antisistema.

Ahora, ese legislador, Ulrich Siegmund, aprovechó su popularidad en internet para acercarse al poder más que cualquier otro político de extrema derecha en Alemania desde el fin de la era nazi.

Siegmund, de 35 años y exvendedor de aromatizantes para ambientes, es el principal candidato de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt.

Si el partido, conocido por sus siglas en alemán, AfD, obtiene una mayoría absoluta o sella una coalción con otra fuerza antisistema, Siegmund se convertirá en el primer político de extrema derecha en gobernar un estado alemán desde el restablecimiento de la democracia en el país, hace casi ocho décadas. Sería un momento convulsivo para el sistema político alemán de posguerra, diseñado tras la Segunda Guerra Mundial para impedir que políticos considerados extremistas llegaran alguna vez al poder.

El partido de extrema derecha alemán AfD obtuvo una victoria aplastante en unas elecciones regionales clave celebradas en el este del país RONNY HARTMANN - AFP

Para el establishment político de Berlín, el partido de Siegmund es un paria. La agencia de inteligencia interna de Alemania lo ha calificado de “presunto extremista”, una acusación que el partido rechaza por considerar que responde a motivaciones políticas. La AfD afirmó que el islam es incompatible con la Constitución alemana y prometió deportaciones masivas de inmigrantes. Varios de sus dirigentes mantienen vínculos estrechos con Rusia y algunos realizaron comentarios indirectos sobre la era nazi, entre ellos declaraciones que minimizan el Holocausto y la repetición de consignas nazis.

El propio Siegmund dijo en una entrevista para un podcast de Politico que no podía “arrogarse el derecho a juzgar” si el Holocausto fue el peor crimen cometido por la humanidad, “porque es imposible que pueda abarcar toda la historia humana”. También se negó a condenar a los simpatizantes que corearon su apellido, Siegmund, imitando el saludo nazi, “Sieg Heil”.

Aun así, expertos sostienen que Siegmund conquistó a los votantes de Sajonia-Anhalt gracias a su capacidad para presentar las políticas más radicales del partido con un tono más accesible y optimista que el de muchos de sus compañeros de la AfD, sin distanciarse de los sectores extremistas. Además de deportar inmigrantes, el partido propuso recortar la financiación de los medios públicos, prohibir las banderas del orgullo gay en las escuelas y enseñar más ruso, así como ofrecer beneficios fiscales a las familias numerosas y guarderías gratuitas.

“Puedo aportar motivación, generar una sensación de optimismo y volver a poner las cosas en marcha”, dijo Siegmund en una entrevista con The New York Times este año.

Esa afabilidad lo volvió más aceptable para votantes que van más allá de su base de extrema derecha, afirmó Steffen Mau, un destacado sociólogo de la Universidad Humboldt de Berlín.

“Es un lienzo sobre el que la gente puede proyectar algún tipo de promesa de futuro”, dijo Mau.

Seguidores del candidato Ulrich Siegmund asisten al acto de cierre de campaña de AfD en Magdeburgo Michael Brandt - dpa DPA

Muchos políticos tradicionales, que dijeron que Siegmund y la AfD son peligrosos, también califican sus propuestas de poco realistas. “Cada vez que el debate pasa al contenido, cuando la gente realmente pregunta cómo pretende hacer avanzar económicamente a nuestro país, usted desaparece”, le dijo Sven Schulze, actual gobernador de Sajonia-Anhalt, a Siegmund durante un debate televisivo el mes pasado.

En agosto pasado, una nota de tapa de Der Spiegel, la principal revista de noticias de Alemania, lo calificó como “el hombre más peligroso de Alemania”, en parte porque su personalidad alegre hace que los objetivos radicales de su partido resulten más aceptables para algunos votantes. Sus seguidores lo tomaron como una insignia de honor y, durante sus actos de campaña, le pidieron que firmara ejemplares de esa edición.

“Siegmund es muy accesible y encantador”, dijo Wolfram Adler, de 67 años, un maquinista de tren jubilado que asistió a uno de esos actos.

De los aromatizantes a la política

Nacido en 1990, pocas semanas después de la reunificación de Alemania Oriental y Occidental, Siegmund creció en la pintoresca ciudad medieval de Tangermünde, en el este de Alemania.

Durante su infancia en el este, llegó a la adultez en medio de un creciente resentimiento por la manera en que se produjo la reunificación en su región. Después de 1990, la economía, el empleo y la población del este se redujeron, lo que llevó a muchos alemanes orientales a sentirse excluidos de la nueva Alemania. Fue un sentimiento de agravio que más tarde la AfD aprovecharía, especialmente en Sajonia-Anhalt, donde la tasa de desempleo, de alrededor del 8%, se encuentra muy por encima del promedio nacional.

A los 20 años, Siegmund trabajó como ejecutivo de cuentas en una empresa de servicios de salud antes de crear su propio negocio en Berlín, dedicado a la venta de aromatizantes para ambientes.

La caída del muro de Berlín - 1989

Se afilió a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), un partido conservador tradicional que actualmente encabeza el gobierno de coalición nacional.

Pero pronto se cansó de las rígidas estructuras de liderazgo del partido, según contó en entrevistas anteriores con medios de comunicación, y se incorporó a la AfD en 2014. Dijo que se sintió atraído por la AfD porque el partido se oponía a lo que él percibía como políticas autoritarias del gobierno nacional en Berlín.

La AfD fue fundada en oposición a la adopción del euro por parte de Alemania. Después de que el partido virara hacia un discurso antiinmigración, Siegmund se presentó en su lista para el Parlamento regional en 2016. Ganó una banca cuando el partido obtuvo el 24% de los votos en el estado, beneficiándose de la creciente preocupación por la decisión de Alemania de recibir a alrededor de un millón de refugiados durante la crisis migratoria europea. También integró el concejo municipal de su localidad junto con su padre y su hermano.

Siegmund alcanzó fama nacional en 2021 gracias a sus videos cercanos y personales sobre las restricciones impuestas durante la pandemia, lo que ayudó a proyectarlo tanto a él como al partido como la voz de los votantes que se sentían marginados por los partidos tradicionales.

Ahora, Siegmund tiene más de 850.000 seguidores en TikTok, una cifra astronómica para cualquier político alemán, lo que le proporciona una plataforma que ayudó a amplificar sus discursos de campaña durante el verano.

Nostalgia y optimismo

Los antecedentes de su equipo de campaña también ponen de manifiesto sus contradicciones. La productora responsable de los afables videos de campaña de Siegmund está dirigida por un activista de extrema derecha vinculado a los Identitarios, un movimiento al que los servicios de inteligencia alemanes han acusado de extremismo. Su vocero perteneció en el pasado a un grupo extremista prohibido inspirado en las Juventudes Hitlerianas.

Siegmund no respondió a las solicitudes de comentarios sobre estos vínculos. En entrevistas con otros medios, restó importancia a su relevancia.

Siegmund, dijo Diehl, “finge participar en un discurso inclusivo y después lo destruye inmediatamente”.

El candidato principal Ulrich Siegmund habla junto a la líder del partido, Alice Weidel, en una fiesta electoral de AfD tras las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt en Magdeburgo Matthias Schrader - AP

Parte de su estrategia consistió en apelar a la nostalgia por Alemania Oriental entre algunos residentes, pese a que nació después de su desaparición. Aunque muchos recuerdan el comunismo como una dictadura, algunos lo evocan como una época de pleno empleo y estabilidad.

Sus críticos sostienen que simplemente está vendiendo falsas esperanzas y señalan su pasado como vendedor.

“Descubrí pronto que mi fortaleza estaba en las ventas”, dijo Siegmund a una revista especializada en negocios en 2014. “Me encanta vender”.