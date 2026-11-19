WASHINGTON.- Donald Trump no llegó como hubiera querido a la inédita cumbre tripartita en Shenzhen, malherido por una paliza electoral que condicionará su última etapa en la Casa Blanca. Y, seguramente, tampoco se fue de la ciudad china como hubiera imaginado, con los presidente Xi Jinping y Vladimir Putin con mucho más para celebrar en un encuentro cargado de simbolismos, aunque sin avances significativos para un mundo en permanente convulsión.

Después de sus cálidos saludos, en el mismo momento en que Trump, Putin y Xi se sentaron a solas alrededor de una gran mesa redonda de madera, iluminados por arañas de cristal en un imponente salón de la Kylin Villa, el anfitrión de la cumbre y el mandatario ruso rubricaron su oportunidad para empoderar su posición en el escenario geopolítico global.

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Los presidentes Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, en el encuentro en Shenzhen. SERGEI BOBYLYOV - POOL

Trump afirmó que se estaba haciendo “historia” en la primera cumbre celebrada con los líderes de China y Rusia. Pero en el encuentro, que duró 90 minutos, apenas hubo indicios de los principales asuntos que el propio presidente norteamericano había planteado antes de partir hacia su gira asiática -las guerras en Irán y Ucrania- y una modesta “declaración de paz” con ejes en el petróleo, riesgos nucleares, la reforma de la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI).

“Bajo el antiguo enfoque, que consistía en negarse a abordar los problemas, nunca se resolvió nada”, se justificó Trump. “Nunca se forjó la paz rechazando las oportunidades para el diálogo y la comunicación. Juntos, estamos tomando un rumbo distinto”, agregó el mandatario, que enfrentó cuestionamientos de sus críticos por el papel que jugó en la cumbre.

El presidente Donald Trump, en la cumbre en Shenzhen. Vyacheslav Prokofyev - Pool Sputnik Kremlin

Fiel a su estilo grandilocuente, Trump le puso calificación a su viaje. “En una escala de cero a 10, creo que fue un 12. Salió de maravilla. Se forjaron relaciones fantásticas”, le dijo a la cadena NBC, ya en el vuelo de regreso a Washington. “Paz a través de la fuerza”, fue el eslogan que eligió la Casa Blanca para “vender” la gira como un éxito.

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Sin embargo, muchos analistas internacionales coinciden en que la participación de Trump -debilitado internamente tras la debacle republicana en las elecciones de medio término- en esa mesa a tres bandas en China elevó el perfil del régimen de Xi como interlocutor global y principal competidor de Estados Unidos.

Peace through strength. pic.twitter.com/LPxLLC998v — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

El líder chino se unió a Trump al afirmar que la cumbre tenía “una importancia trascendental”, agregó que “el mundo está en paz cuando las grandes potencias viven en armonía”, e instó a los tres países a “abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, no buscar la desvinculación ni la ruptura de cadenas”.

“La cumbre puso de manifiesto que tanto el presidente norteamericano como el ruso intentan ganarse el favor de Xi”, señaló, por su parte, Ali Wyne, investigador para las relaciones entre Estados Unidos y China en el International Crisis Group. “Desde ese punto de vista, la imagen resultó bastante llamativa”, añadió.

A la vez, a Putin -el gran beneficiado- la escena le sirvió para dejar seguir dejando atrás el estatus de paria internacional derivado de la invasión a Ucrania de 2022, apañado además por un cálido saludo de Trump que no pasó desapercibido. “Es mi amigo”, aseguró el magnate, entre risas, apenas lo vio (también calificó así a Xi).

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Trump to Putin:



Who is he? It's my friend. Nice to see you. pic.twitter.com/WXoYtBzfLi — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

“Mi amigo, el criminal de guerra”, ironizó Anne Applebaum, historiadora, periodista y columnista deThe Atlantic.

“El presidente trata a Rusia como a un amigo y a Canadá como a un enemigo. Estados Unidos acaba de elegir un Congreso que sabe que es exactamente lo contrario”, aguijoneó el congresista demócrata Hakeem Jeffries (Nueva York), nominado para presidir la Cámara de Representantes a partir del 3 de enero próximo.

El senador demócrata Chuck Schumer (Nueva York), que busca convertirse en líder de la mayoría en la cámara alta, también se sumó al coro de críticas. “Vergonzoso, despreciable y, francamente, patético”, calificó.

La ex secretaria de Estado y excandidata demócrata en los comicios de 2016, Hillary Clinton, también fustigó el rol de Trump en la cumbre. “Un presidente estadounidense fuerte y con visión estratégica debería haber exigido que el Ejército ruso dejara de bombardear a Ucrania. Debería haber advertido a Xi de que China pagará un precio por brindar apoyo a la maquinaria bélica de Rusia [...] Nadie esperaba que Trump hiciera nada de esto”, escribió en The New York Times.

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Tampoco se quedó atrás el primer ministro polaco y expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. “No es mi papel comentar el lenguaje diplomático de Trump, pero seamos claros: si considera a Putin su amigo, la regla de que el amigo de tu amigo es tu amigo ciertamente no se aplica aquí. Putin no es nuestro amigo y nunca lo será”, advirtió.

Trump había llegado a la cumbre con una doble debilidad ante Xi y Putin. Los resultados electorales lo convirtieron en lo que en la política norteamericana se conoce como “pato rengo”, un presidente en la recta final de su mandato con su poder político disminuido, y a sus 80 años encarando el tramo final de su estadía en la Casa Blanca y, seguramente, de toda su carrera política.

Si bien continúa al frente de la primera potencia global -y la política exterior norteamericana sigue bajo su batuta-, los analistas advierten que su capacidad de influencia será cada vez menor, ante dos líderes como Putin y Xi que ya vislumbran un futuro estadounidense sin Trump a partir de enero de 2029, cuando deba entregar las llaves de la Casa Blanca. Ambos líderes autócratas podrán seguir en el poder más allá de esa fecha.

Los presidentes Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, en la cumbre en Shenzhen. VYACHESLAV PROKOFYEV - POOL

“En ese triángulo, la relación más estrecha y cordial es la que mantienen Xi y Putin, quienes se han reunido en más de 40 ocasiones desde 2013 y comparten el deseo de mermar el liderazgo estadounidense en la escena mundial”, señaló el analista norteamericano Ryan Hass, director del John L. Thornton China Center en la Brookings Institution, en Washington.

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En ese sentido, la cumbre no dio indicios de que esa postura antinorteamericana de larga data que comparten los líderes chino y ruso vaya a modificarse. “Tampoco podrá Trump forjar con ninguno de ellos el mismo tipo de relación que ambos mantienen entre sí”, analizó The New York Times.

El saludo entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Shenzhen, China. Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo - Planet Pix via ZUMA Press Wire D

A ello se suma el mensaje implícito que Trump dejó para los aliados de Estados Unidos en el mundo occidental, que de antemano ya miraban con recelo la concreción de la cumbre en Shenzhen por sus posibles implicancias para la seguridad y el futuro de la guerra en Ucrania.

“El mensaje es contundente. La reunión trilateral refuerza la preocupación europea de que su seguridad sea algo negociable. En Asia, socios como Japón y Taiwán se preguntan si los compromisos de seguridad que Estados Unidos mantiene con ellos también están sujetos a negociación. El resultado podría ser que muchos opten por cubrirse las espaldas, acercándose a Pekín, buscando una mayor autonomía estratégica, o ambas cosas”, analizó el politólogo Scott Moore, director ejecutivo de Iniciativas Globales, Investigación y Estrategia en la Universidad de Pensilvania.

La cumbre simboliza un alineamiento —antes impensable— entre Estados Unidos y las principales potencias autoritarias del mundo, y podría acelerar la fractura de las alianzas occidentales, un objetivo que Moscú y Pekín persiguen desde hace tiempo, agregó.

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