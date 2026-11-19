SHENZHEN.- El presidente de China, Xi Jinping, recibe a sus pares de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, en una histórica reunión trilateral en la ciudad de Shenzhen, la cual fue presentada como un encuentro “dedicado a la paz mundial”. La cita se da días después de la dura derrota electoral sufrida por el mandatario norteamericano en las elecciones de medio término y en un momento en que la guerra en Ucrania se acerca a su quinto año.

El inédito encuentro ocurre en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde los líderes mundiales fueron invitados por Xi Jinping. La reunión había sido confirmada por Washington, Pekín y Moscú horas antes. El gobierno chino la definió como “trascendental” para la paz y la estabilidad mundial. En ese sentido, los temas más importantes que se trataron fueron las armas nucleares y poner fin a las guerras en Medio Oriente y en Ucrania.

Al comienzo del encuentro, Xi Jinping destacó que la cumbre tiene un “significado trascendental” y que China, Estados Unidos y Rusia deben “salvaguardar conjuntamente la paz mundial”, mientras que Trump señaló que la reunión “está haciendo historia”.

Entre los asuntos principales de la reunión se encuentra el uso de las armas nucleares

En tanto el líder del Kremlin remarcó: “Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania”.

Putin llegó a la ciudad china este martes y, a las pocas horas de aterrizar, se reunió con Xi Jinping. Allí anticipó la reunión tripartita y dijo que sería “muy útil”. “En un mundo contemporáneo lleno de turbulencias, en medio de la fragmentación de la economía global y en un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división”, afirmó.

Por su parte, Trump arribó a China este miércoles, luego de pasar por Manila, Filipinas, en el marco de su gira asiática. Antes de la reunión trilateral, mantuvo un encuentro privado con Putin. “Nos alegra mucho este encuentro. Tenemos una excelente relación desde hace muchos años, nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que de esto pueden surgir muchas cosas maravillosas”, dijo el mandatario estadounidense según un video del intercambio, en el que se refirió a su par ruso como “amigo” y en el que se lo ve bromeando: “¿Quién es él?“.

Allí también conversaron sobre Ucrania y, según el gobierno ruso, la reunión fue “satisfactoria”. Yuri ‌Ushakov, asesor del Kremlin, aseguró que Putin salió del encuentro de un “excelente humor”.

Antes del comienzo de la reunión tripartita, Trump destacó que reunirse con Xi Jinping y Putin al mismo tiempo significa una “ventaja” para Estados Unidos: “Ellos trabajan juntos. Nunca se debió haber permitido que esa relación se formara. Son enemigos naturales, pero por culpa de Obama. Los acercó por la energía”.

"Why is it an advantage to meet with both Presidents Xi and Putin at the same time?"@POTUS: "Because they work together, they have a relationship. The relationship should've never been allowed to happen. They're natural enemies, but because of Obama... He drove them together… pic.twitter.com/Odwe55eEQJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 19, 2026

El líder republicano, en tanto, también se reunión -antes del encuentro trilateral- con Xi Jinping, quien sostuvo que las relaciones entre China y EE.UU. son “estables” y “han mejorado”. “Eso ha traído beneficios tangibles a los pueblos de ambos países y ha aportado estabilidad y certeza al mundo”, marcó.

Las preocupaciones de cada líder

Antes de concretarse en la cumbre se desconocían los temas a tratarse y tanto Pekín como Washington y Moscú dieron versiones diferentes sus objetivos. Sin embargo, ciertos asuntos de interés para los tres líderes posicionaron la agenda. En este marco, las armas nucleares y el fin de las guerras en Irán y Ucrania terminaron siendo los problemas más importantes a ser debatidos, al igual que los conflictos de la IA y el comercio.

Trump, afectado por la debacle republicana en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, está estancado en su guerra con Irán, mientras que China busca fortalecer su influencia en Asia. Según indicaron funcionarios estadounidenses, el presidente norteamericano tenía previsto con antelación plantear los conflictos en Medio Oriente y en Ucrania, y se proponía hablar de la reducción del arsenal nuclear.

Trump llegó a China este miércoles para participar en la cumbre, mientras que Putin aterrizó el martes - - Kremlin DPA

El Kremlin, a su vez, anticipó, previo a que se conozcan los asuntos a debatirse, que era muy difícil evitar hablar de Ucrania en la reunión. Putin, a quien las potencias occidentales marginaron en gran medida desde su ofensiva a gran escala en territorio ucraniano en 2022, sostuvo el miércoles que las sanciones occidentales contra su país han “fracasado” y subrayó: “En un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división y diálogo en lugar de ultimátums”.

En esta línea, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo que, en una reunión reciente, Xi Jinping mostró “irritación” cuando surgió la idea de que las conversaciones trilaterales incluyeran el tema de Ucrania. “Señaló explícitamente que se trata de un conflicto europeo en el que los europeos también deben estar en la mesa”, expresó a la cadena ARD.

En cuanto al desarme nuclear, China insiste desde hace tiempo en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus propios enormes arsenales nucleares antes de acceder a conversaciones sobre su propio arsenal.

Con información de AP, Reuters y AFP.