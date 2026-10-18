Trump toca un piso de aprobación y los demócratas amplían su ventaja antes de las elecciones

WASHINGTON.– Cuando faltan dos semanas para las elecciones legislativas, Donald Trump enfrenta el nivel de aprobación más bajo de sus dos mandatos. Un sondeo de The Washington Post, ABC News e Ipsos ubica el respaldo al presidente en el 33%, frente a un 66% de rechazo, y muestra una ventaja creciente de los demócratas en la disputa por el Congreso. La inflación y el impacto de la guerra con Irán sobre el bolsillo de los estadounidenses pesan sobre el oficialismo.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras camina para abordar el helicóptero presidencial Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca Julia Demaree Nikhinson - AP

La aprobación de Trump cayó cuatro puntos desde julio y ocho respecto de un año atrás. El 52% de los adultos consultados desaprueba con firmeza su gestión. Entre los votantes con más probabilidades de acudir a las urnas, el respaldo llega al 38%, mientras que el rechazo alcanza el 62%. En paralelo, el 72% considera que el país va por el rumbo equivocado, cinco puntos más que en abril de este año.

Los demócratas aventajan a los republicanos por ocho puntos en la elección para la Cámara de Representantes, tanto entre los votantes registrados como entre quienes probablemente voten. En julio, la diferencia entre los registrados era de tres puntos. Además, el 58% de ese electorado prefiere un Congreso demócrata que actúe como contrapeso de Trump, frente al 39% que quiere una mayoría republicana que apoye su agenda.

El bolsillo, en el centro

El deterioro económico atraviesa la encuesta. El 48% afirma que está peor financieramente que cuando Trump volvió al poder en 2025, la proporción más alta registrada para cualquier presidente en los sondeos de The Washington Post y ABC News desde 1986. Entre quienes describen ese retroceso, el 78% apoya a los demócratas para el Congreso.

Apenas el 28% aprueba la gestión económica del presidente, contra el 33% en julio y el 41% en febrero. Cerca de tres de cada cuatro estadounidenses rechazan su manejo de la inflación y el costo de vida. Por primera vez desde 2014, los votantes registrados confían más en los demócratas que en los republicanos para conducir la economía: 40% frente a 33%.

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula tras llegar en el helicóptero presidencial Marine One al jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., en la madrugada del 15 de octubre de 2026. ALEX WROBLEWSKI - AFP

La nafta muestra el cambio de ánimo. En febrero, antes de la guerra con Irán, el 71% consideraba que su precio era accesible. Ahora, el mismo porcentaje cree que resulta inasequible, después de que el conflicto alteró el suministro y el transporte y encareció los combustibles. También son mayoría quienes consideran inaccesibles los alimentos, la atención médica y la energía para el hogar.

El malestar excede la economía: el 65% cree que fue un error recurrir a la acción militar contra Irán y el 68% desaprueba el trato de Trump hacia los aliados de Estados Unidos. En materia migratoria, el 56% considera que fue demasiado lejos con las deportaciones de inmigrantes sin papeles, frente al 48% en abril de 2025.

La incógnita de la participación

El sondeo no permite anticipar el resultado de cada distrito, pero expone las dificultades republicanas para conservar su estrecha mayoría en la Cámara baja. Aunque mantienen una ventaja en recursos para publicidad, ya destinan fondos a proteger candidatos en zonas más afines al partido.

La participación será decisiva. El 75% de los votantes demócratas registrados asegura que votará o que ya lo hizo, contra el 67% de los republicanos. Una incógnita es cuántos de los 77 millones que eligieron a Trump en 2024 volverán a las urnas. El oficialismo tuvo más dificultades para movilizar a sus simpatizantes cuando el presidente no figuró en la boleta.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One, Manuel Balce Ceneta - AP

El desgaste también alcanza a su base: el 23% de quienes votaron a Trump en 2024 desaprueba su desempeño, el 31% cuestiona su gestión económica y el 38%, su manejo de la inflación. La mayoría aún respalda a los republicanos para el Congreso, pero tiene mucha menos certeza de votar que quienes mantienen su apoyo al mandatario.

The Washington Post