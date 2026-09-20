Ucrania lanzó el “mayor ataque de la historia” contra Moscú mientras los rusos votaban en unas elecciones sin sorpresa

MOSCÚ.– Las fuerzas ucranianas lanzaron más de 1000 drones contra Rusia durante la noche, incluido lo que fue calificado como el “mayor ataque de la historia” contra Moscú, mientras el país celebraba el tercer y último día de unas elecciones parlamentarias en las que, para sorpresa de nadie, ganó el partido de Vladimir Putin.

Según las autoridades rusas, las defensas antiaéreas interceptaron más de 1600 drones, mientras que el oficialista Rusia Unida, el partido oficialista, obtuvo el 49,4% de los votos en las primeras proyecciones.

La Refinería Petrolera de Moscú fue alcanzado por la ofensiva de Ucrania

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, describió la oleada de drones como el “mayor ataque de la historia” contra la capital rusa y dijo que había daños en la refinería de petróleo de Moscú, que se encuentra entre varios sitios que abastecen a la capital rusa, y un edificio residencial.

La ofensiva constituyó uno de los mayores ataques contra Moscú desde el comienzo de la guerra, en febrero de 2022. Una verdadera tormenta de fuego. De los más de 1600 drones interceptados, unos 450 tenían como objetivo la capital, según su alcalde. El Ministerio de Defensa ruso elevó el balance de las últimas 24 horas a 1951 drones y ocho misiles de crucero derribados en todo el territorio.

Los ataques dejaron al menos dos muertos y una veintena de heridos, entre ellos tres niños, según las autoridades rusas.

En las afueras de Moscú, un dron impactó contra un edificio residencial, donde varios pisos quedaron destruidos y unas 400 personas debieron ser evacuadas. Otro ataque alcanzó nuevamente la refinería de Kapotnia, al sudeste de la capital, y provocó una columna de humo negro. Treinta aviones que tenían previsto aterrizar en aeropuertos moscovitas fueron desviados.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianine, informó que la defensa aérea rusa derribó al menos 186 drones

Kiev reivindicó el alcance de la operación. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró que los ataques tuvieron “un impacto muy importante en la región de Moscú”. Su canciller, Andrii Sybiha, calificó la jornada como un “día en llamas” y sostuvo que, ahora que la guerra “ha llegado a casa”, los rusos tienen “solo a una persona a la que culpar: Putin”.

Desde la invasión rusa hace más de cuatro años, Ucrania se ha convertido en un líder mundial en tecnología militar de drones, desplegando drones de largo alcance producidos en el país junto con misiles para atacar el interior del territorio ruso.

Kiev pretende hacer que la población rusa sienta las consecuencias de la guerra y presionar a Putin para que negocie un acuerdo de paz. Pero hasta ahora, el presidente ruso no ha mostrado intenciones de detener la invasión.

Elecciones

Moscú vinculó directamente la ofensiva con las elecciones. “Este ataque, sin precedentes, estaba claramente planificado con el objetivo de perturbar las elecciones. El enemigo no lo consiguió”, afirmó Sobianin. El Ministerio de Defensa acusó a Ucrania de intentar alterar “la voluntad democrática de los ciudadanos rusos” y anticipó que las fuerzas rusas intensificarán sus ataques contra objetivos militares en Kiev.

El ataque se produjo en el tercer y último día de votación de las primeras elecciones parlamentarias en tiempos de guerra en Rusia, unos comicios prácticamente carentes de oposición a las políticas de Putin y que casi con certeza afianzarán el dominio del Kremlin.

Según un sondeo a boca de urna del instituto estatal VTsIOM, Rusia Unida obtuvo el 49,4% de los votos, muy por delante del Partido Comunista, con el 14,2%. La Comisión Electoral Central informó una participación del 56%, superior al 51,7% registrado en 2021.

Donald Trump y Vladimir Putin JIM WATSON - AFP/POOL

El resultado prolonga el dominio de Rusia Unida, que ganó todas las elecciones parlamentarias desde 2003. En esta ocasión compitió contra el Partido Comunista, el nacionalista LDPR, Rusia Justa y Gente Nueva, cuatro fuerzas que respaldan buena parte de las políticas del Kremlin y la ofensiva militar en Ucrania. Yábloko, el único partido que se había declarado abiertamente contrario a la guerra, fue excluido de la elección por el Tribunal Supremo.

La oposición buscó dejar una señal durante la última jornada. En algunos centros de votación de Moscú se formaron filas de electores, en particular jóvenes, exactamente al mediodía, después de que Yulia Naválnaya, viuda de Alexei Navalny, llamara a los críticos del Kremlin a acudir a esa hora como forma de protesta.

El líder de Yábloko, Nikolai Rybakov, anuló su voto tras escribir sobre la papeleta “por la paz” y mostrarla a periodistas.

La Comisión Electoral también denunció más de mil ciberataques contra sus sistemas desde el viernes.

Su presidenta, Ella Pamfilova, aseguró que no afectaron las operaciones y los atribuyó, sin identificar responsables, a “grupos altamente profesionales y bien coordinados” que utilizaron herramientas de inteligencia artificial.

Un manifestante (derecha) sostiene una pancarta con la imagen del presidente ruso Vladimir Putin (derecha) mientras la gente se congrega en la entrada de la calle que conduce a la embajada rusa en el centro de Londres el 20 de septiembre de 2026 JUSTIN TALLIS - AFP

La escalada no se limitó al territorio ruso. Autoridades ucranianas informaron que una mujer y tres niños murieron en ataques rusos en la región de Kiev, mientras que un sacerdote murió y otras cuatro personas resultaron heridas en un monasterio de Jersón. Moscú, por su parte, aseguró que atacó una fábrica de componentes electrónicos y un centro de datos en Kiev, además de un barco y un centro logístico en Odesa.

El cierre electoral coincidió, además, con nuevos movimientos diplomáticos. Zelensky anunció este domingo que acordó reunirse con Donald Trump en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, después de una conversación telefónica en la que abordaron posibles pasos para una desescalada.

En los últimos meses, Ucrania aumentó la frecuencia y el alcance de sus ataques dentro del territorio ruso, en represalia por los bombardeos contra sus ciudades. Las operaciones ucranianas llegaron hasta los Urales y Siberia y tuvieron entre sus principales objetivos la infraestructura energética. Los golpes contra refinerías provocaron problemas de abastecimiento de combustible en Rusia, mientras que Moscú mantuvo sus ataques contra ciudades e instalaciones ucranianas.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró además que durante la ofensiva de este domingo sus sistemas antiaéreos destruyeron todos los misiles Flamingo lanzados contra la región de Moscú y afirmó que un noveno misil de crucero se desvió de su trayectoria y cayó lejos de su objetivo. En la región de Kherson bajo control ruso, otro dron ucraniano alcanzó un colectivo y causó dos muertos, entre ellos una empleada de la Comisión Electoral, según informaron las autoridades rusas.

Agencias AFP, AP, ANSA y Reuters