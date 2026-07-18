Ucrania lanzó un ataque con drones contra uno de los mercados más grandes de Rusia: al menos siete muertos y 24 heridos

MOSCÚ-. Drones ucranianos atacaron este sábado el centro logístico de Wildberries, uno de los mercados más grandes de Rusia, en Kotovsk, región de Tambov, causando la muerte de siete personas y dejando 24 heridos, informaron los medios locales.

Las personas afectadas fueron rápidamente trasladadas a centros médicos en Kotovsk y Tambov. Luego del feroz ataque las llamas se apoderaron del lugar, pero el operativo de bomberos pudo evitar la propagación, aunque aún se mantienen realizando labores de control.

Así quedaron las instalaciones rusas luego del ataque ucraniano

“Expreso mis condolencias a todos los familiares y seres queridos. Sin duda ayudaremos a las familias de las víctimas”, expresó a través de su canal en Telegram, el gobernador local, Yevgueni Pervyshov.

Además de los bomberos, quienes forman parte del operativo desplegado en el lugar son los efectivos del Ministerio de Emergencias, personal policial y una importante flota de ambulancias.

El epicentro de los ataques tuvo lugar a poco más de 50 kilómetros del Kremlin

En las últimas horas, las autoridades del Kremlin acusaron a Kiev de llevar a cabo ataques selectivos contra la población civil de las provincias fronterizas rusas, al tiempo que lanzan múltiples vehículos aéreos no tripulados contra Moscú y sus alrededores.

En los almacenes de Wildberries —popularmente conocido como el “Amazon ruso”— no solo se almacena y procesa una inmensa variedad de productos de consumo entre las cuales se destacan la ropa, cosméticos, libros y electrodomésticos, sino que también albergan tecnología logística de vanguardia.

Las consecuencias del ataque que se viralizaron en redes sociales

El centro de distribución alcanzado por el ataque ucraniano combina bienes de consumo con infraestructura y automatización de procesos. Además, el almacenamiento de productos altamente inflamable permitió la expansión de las llamas.

Este avance de Ucrania tuvo lugar una semana después de que Rusia lanzara un nuevo ataque combinado con misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra edificios de departamentos en Kiev, en la víspera de una cumbre clave de la OTAN en Ankara.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, las fuerzas rusas lanzaron 68 misiles y 351 drones. Los ataques dejaron al menos 15 muertos en Kiev y siete en Vyshneve, una ciudad cercana a la capital, así como decenas de heridos.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo un “ataque masivo” con misiles y drones contra lo que describió como “empresas del complejo militar-industrial” y contra instalaciones energéticas en varias regiones.

El centro logístico quedó reducido a cenizas

Por el ataque ocurrido el 6 de julio, en el suburbio de Kiev de Vyshneve, unos 600 residentes fueron evacuados debido al riesgo de municiones sin explotar, informó el Servicio de Emergencias de Ucrania.

De esta forma, este fue el segundo ataque consecutivo en el que Rusia empleó misiles balísticos, difíciles de interceptar, lo que llevó al presidente Volodimir Zelensky a solicitar de nuevo a sus aliados más misiles para los sistemas antiaéreos Patriot, de fabricación estadounidense.

Zelensky instó a sus aliados a tomar “decisiones firmes” para aumentar el suministro de defensas aéreas para Ucrania tras el ataque, que se produjo apenas unos días después de que otro bombardeo matara a más de 30 personas en Kiev.

Con información de Xinhua.