Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones sobre Kiev en la víspera de la cumbre de la OTAN

Rusia lanzó durante la madrugada de este lunes (hora local) un nuevo ataque combinado con misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra Kiev, la capital de Ucrania, en la víspera de una cumbre clave de la OTAN que comenzará este martes en Ankara, Turquía, y a la que tiene previsto asistir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las explosiones se escucharon en distintos puntos de la ciudad mientras se activaban las defensas antiaéreas, informaron CNN y la agencia AFP.

Más de diez explosiones retumbaron en Kiev tras la emisión de una alerta por misiles balísticos, según constató un periodista de AFP. “El enemigo ataca con misiles balísticos”, escribió en Telegram el jefe de la administración militar de la capital, Timur Tkatchenko. Por su parte, el alcalde Vitali Klitschko confirmó que las defensas aéreas entraron en acción y pidió a los habitantes permanecer en los refugios. Además, indicó que al menos dos distritos registraron incendios y daños provocados por la caída de escombros.

Un edificio de apartamentos arde tras un ataque con misiles rusos en Kiev Danylo Antoniuk - AP

Las sirenas antiaéreas habían comenzado a sonar poco antes de las explosiones. El ataque se produjo apenas un día después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtiera que los servicios de inteligencia detectaban preparativos de Rusia para lanzar “un nuevo ataque masivo”. También ocurrió pocos días después del bombardeo del jueves pasado sobre Kiev, que dejó al menos 30 muertos y se convirtió en uno de los ataques más letales contra la capital desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

En paralelo, las autoridades instaladas por Moscú en la península de Crimea informaron que la ciudad de Sebastopol quedó temporalmente sin suministro eléctrico tras un ataque ucraniano contra infraestructura energética. El gobernador designado por Rusia, Mijáil Razvozhayev, aseguró en Telegram que el corte se produjo como consecuencia de un bombardeo enemigo sobre instalaciones cercanas a la ciudad.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky Sergei Grits - AP

La nueva ofensiva se produce en un momento de creciente intensidad del conflicto. En las últimas semanas, las fuerzas rusas redoblaron su ofensiva para consolidar el control sobre la región oriental de Donetsk, uno de los principales objetivos estratégicos del Kremlin. Al mismo tiempo, Ucrania incrementó sus ataques con misiles y drones contra infraestructura militar y energética dentro del territorio ruso, incluidas refinerías, puertos y fábricas de armamento.

El recrudecimiento de los combates servirá de telón de fondo para la cumbre de la OTAN, en la que los aliados occidentales volverán a debatir el respaldo militar a Ucrania. En ese contexto, el domingo el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo una conversación telefónica de casi 90 minutos con Donald Trump, quien reiteró su disposición a colaborar para alcanzar una solución que permita poner fin a la guerra, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin Gavriil Grigorov - Pool Sputnik Kremlin

Con información de AFP