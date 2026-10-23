Última encuesta del balotaje de las Elecciones Brasil 2026 anticipan que Flavio Bolsonaro y Lula salen 47 a 46

Los ciudadanos brasileros votan este domingo 25 de octubre y, dado que se espera una votación reñida, es importante considerar la última encuesta del balotaje de las Elecciones Brasil 2026, en la que se anticipa que Flavio Bolsonaro y Lula salen 47 a 46.

Los brasileros vuelven a las urnas este domingo Fotomontaje realizado con IA (Gobierno de Brasil)

La diferencia de solo un punto ubica a ambos candidatos en situación de empate técnico, ya que ninguno, al menos en lo que indican los sondeos, reúne el caudal de votos suficiente como para consagrarse con comodidad.

Según la última encuesta para el balotaje, Flavio Bolsonaro y Lula salen 47 a 46

De acuerdo al último trabajo de Datafolha, encargada por el diario O Globo y Folha de Sao Paulo, y difundida este jueves 22 de octubre, indica que en votos totales Flavio Bolsonaro obtiene el 47% y Lula da Silva el 46%, en el escenario simulado de segunda vuelta.

La diferencia entre los candidatos es de apenas un punto, y el 5% corresponde a votos en blanco, nulos o que respondieron que no van a a votar; en tanto, el 2% está conformado por los indecisos.

Esta ventaja de Bolsonaro sobre Lula se encuadra en el margen de error de la encuesta, por lo que no se puede visualizar un ganador claro en el relevamiento, una tendencia que ya se venía repitiendo en los estudios de opinión de los últimos días.

Sobre la metodología, Datafolha subrayó que la encuesta se realizó a través de 2520 entrevistas a electores mayores de 16 años, entre el 20 y el 22 de octubre. El margen de error para el total de la muestra es de dos puntos porcentuales, para más o para menos, y con un nivel de confianza del 95%.

En el análisis por estrato, el estudio destaca nuevamente que el voto femenino acompaña al actual mandatario y el voto masculino al referente conservador.

La intención de voto de acuerdo a la formación educativa indica que Lula da Silva obtiene más sufragios en el sector de escolaridad básica, y Bolsonaro en el sector medio y superior.

Flavio Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentan en el balotaje de Brasil

Por edad, Bolsonaro es más fuerte en los grupos de 25 a 34 años; de 35 a 44 años; y de 45 a 59 años. En tanto Lula obtiene más votos en el grupo de 16 a 24 años y de 60 años o más.

Cabe aclarar que el grupo etario más joven muestra un cambio de tendencia: a principio de mes, Bolsonaro aventajaba a Lula por siete puntos; en cambio en la medición de este jueves el porcentaje se revirtió y el actual mandatario supera al referente de derecha por cinco puntos.

Datos de la encuesta del 22 de octubre de Datafolha