Los brasileros vuelven a la urnas para elegir a su próximo presidente, en segunda vuelta, el domingo 25 de octubre, y para ese acto el electoral es preciso conocer las mediciones de ambos candidatos, según la última encuesta para el balotaje de Brasil 2026.

Datafolha, encuesta del jueves 22 de octubre: Flavio Bolsonaro, 47%; Lula, 45%

El relevamiento más reciente de la encuestadora Datafolha, que es encargada por el diario O Globo, ubica al candidato liberal Flavio Bolsonaro en primer lugar y al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en segundo puesto, aunque la diferencia entre ambos es escasa y enmarca la contienda electoral en un empate técnico.

Última encuesta presidencial de Datafolha: así están Lula vs. Flavio Bolsonaro para el balotaje de las Elecciones 2026 EVARISTO SA - AFP

Así las cosas, en el sondeo publicado este jueves 22 de octubre, señala que Bolsonaro obtiene un 47% de adhesiones, mientras que Lula alcanza el 45%. Un dato no menor a considerar es que la diferencia es de apenas dos puntos porcentuales. Este número coincide con el margen de error lógico, por lo que se estaría ante un empate técnico.

Si se tiene en cuenta la encuesta del 8 de octubre, se nota que Bolsonaro tuvo una caída de dos puntos (el sondeo había marcado 49% de intención de voto). Mientras tanto, Lula mantuvo los mismos valores.

Los votos en blanco, en esta última medición, se ubicaron en 6% y, los nulos, en 2%.

Sobre el perfil de los electores brasileros, en las encuestas se destaca que el voto femenino acompaña al actual mandatario y el voto masculino al referente liberal.