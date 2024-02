escuchar

El alcalde de una pequeña localidad del sur de Chile se suicidó luego de renunciar a su cargo por redes sociales tras chocar ebrio su vehículo, confirmó la fiscalía este lunes.

“Cometí un error tremendo. Infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar”, escribió Jorge Roa, de 68 años, en su perfil de Facebook. Roa publicó el mensaje el domingo después de haber sido arrestado a raíz del accidente de tránsito que protagonizó bajo efecto del alcohol, reconstruyó la agencia AFP. El mandatario chocó su vehículo contra una vivienda, fue encarcelado momentáneamente por la Policía y liberado más tarde ya que el incidente no registró víctimas o daños fatales.

“Ocurrido los hechos, no hui, no me fui del lugar y esperé que procediera la autoridad. Seguí todas las instrucciones, me sometí a todos los controles”, destacaba el alcalde en el posteo en redes sociales. Y detallaba: “Antes del accidente, participé de una actividad solidaria, estuve con amigos y me fotografié con varias personas”.

“Siento que no tengo autoridad moral para seguir en mi cargo. Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud. Perdí mucho peso. No estuve bien física ni psicológicamente. Me afectó especialmente las deslealtades y traiciones que sufrí en los últimos meses de ciertas personas de confianza. Y ahora quiero ser consecuente como lo fui siempre en mi vida y pagar el delito cometido”, sumaba el político de 68 años a continuación.

Y completaba: “La historia se encargará de evaluar mi gestión, la cual se tornó cada vez más difícil por concejales que trabaron mi desempeño con prácticas coordinadas para ponerme a la gente en mi contra. Debo reconocer el apoyo de muchas y muchos funcionarios que estuvieron siempre conmigo. Gracias a las autoridades nacionales, regionales provinciales y comunales que ayudaron en mi gestión. Dios y la Virgen del Rosario cuiden a nuestra linda comuna”.

Este lunes, Roa fue encontrado muerto en su hogar en Florida, un pueblo de poco más de 10.000 habitantes en la región del BioBío, a 500 km al sur de Santiago.

Dónde pedir ayuda

Línea 135: el Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende de 8:00 a 0:00 (consultar horarios en la web), de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el “consultante” hable. La línea 135 es gratis desde CABA o Gran Buenos Aires; y el (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

