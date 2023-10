escuchar

El senador nacional del Frente de Todos por Tierra del Fuego Matías Rodríguez fue hallado muerto en su domicilio de Ushuaia por efectivos de la policía de la provincia patagónica. Según las primeras informaciones, el legislador nacional se habría suicidado.

La noticia fue confirmada a LA NACION por el jefe de la bancada oficialista, José Mayans. Rodríguez era dirigente de La Cámpora tenía 41 años al momento de su deceso. Había nacido el 14 de diciembre de 1981, y habría tomado la fatal decisión agobiado por problemas personales.

Dirigente del peronismo fueguino, era senador desde el 10 de diciembre de 2019, cuando ingresó como representante por la mayoría luego de que el Frente de Todos ganara la elección en Tierra del Fuego. Antes había sido diputado nacional entre 2105 y 2019.

El deceso del legislador generó inmediatas muestras de dolor, como la del senador nacional Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego). “No, no y no. No te podés ir así Matías. Somos miles los que te queríamos. Al carajo con las diferencias partidarias cuando lo que está en juego es la vida misma. No eras una promesa, eras una realidad. Un tipo amable, querible. Qué pena inmensa siento. Tan joven, tan impulsivo y tan bueno conmigo. Te voy a extrañar más allá y más allá de la política. Hasta siempre”, fue el mensaje que le dedicó el legislador a su rival político desde su cuenta de Instagram.

Pocos minutos después se sumó Cristina Kirchner a través de su cuenta en la red social X. “Profundo dolor por el fallecimiento del senador nacional por Tierra del Fuego Matías Rodríguez. Querido compañero, que Dios y la Virgen te ayuden a descansar en paz. Mis condolencias a sus hijos y seres queridos”, escribió la vicepresidenta.

El interbloque de senadores del Frente de Todos emitió un comunicado en el que expresó “su profundo pesar por el lamentable fallecimiento del compañero senador por la provincia de Tierra del Fuego, Matías Rodríguez. Hacemos llegar nuestras más profundas condolencias y nuestro acompañamiento a familiares, amigos y compañeros de militancia del senador Rodríguez, en este triste momento”.

Antes de ingresar a la política, Rodríguez había desarrollado su actividad en el sector privado, como comerciante, llegando a ocupar cargos en la Cámara de Comercio de Ushuaia, en la Asociación de Jóvenes Empresarios de la capital fueguina y en la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios.

Militó en el kirchnerismo desde sus inicios, ya que fue integrante de la mesa “Kirchner Presidente” que promovió la candidatura del entonces gobernador de Santa Cruz para las elecciones de 2003.

En 2007 formó parte del grupo fundacional de La Cámpora junto a Walter Vuoto y Martín Pérez, actuales intendentes de Ushuaia y Río Grande.

Durante las administraciones kirchneristas ocupó varios cargos políticos. Así, fue delegado en Ushuaia de la Autoridad Federal de Servicios de comunicación Audiovisual (Afsca) entre 2009 y 2012.

También tuvo a su cargo la sede de la Anses de Tierra del Fuego entre 2012 y 2015, año este último en el que fue electo diputado nacional por el Frente para la Victoria.

En la Argentina, muere una persona cada tres horas por suicidio, según el último informe de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. En 2021, hubo en total, 2865 suicidios, lo que representa 6 muertes cada 100 mil habitantes. Para entender la dimensión y gravedad del tema, sirve exponer que la cifra superó la cantidad de fallecimientos ocurridos ese mismo año a causa de otras enfermedades como bronquitis y bronquiolitis agudas, apendicitis y malformaciones congénitas.

Hay otro dato que alarma: del total de suicidios, 68 fueron de niños y niñas de 10 a 14 años; 301 de adolescentes de 15 a 19; 410 de jóvenes de 20 a 24 y 365 de adultos de 25 a 29. En el caso de los suicidios en jóvenes y adolescentes, las curvas de los últimos años van siempre hacia arriba, dejando al descubierto lo preocupante de este fenómeno social y de salud pública. De hecho, es la segunda causa de muerte por causas externas (detrás de los siniestros viales) entre los 15 y 29 años.

