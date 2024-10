Un avión de Air India aterrizó de emergencia en Canadá por una amenaza de bomba

Escuchar

Un avión de Air India, que volaba de Nueva Dheli a Chicago, realizó un aterrizaje de emergencia este martes en Iqaluit, Canadá, luego de recibir una amenaza de bomba . Los pasajeros a bordo del Boeing 777-3000ER, en total 211, desembarcaron sanos y salvos en la localidad a 2400 kilómetros al noroeste de Toronto, informaron desde la Policía Montada. El aterrizaje en territorio canadiense ocurre en medio de una fuerte disputa diplomática entre los países luego de que el Gobierno local expulsara al embajador indio, Sanjay Kumar Verma, y cinco diplomáticos por estar relacionados con una red criminal.

Desde la compañía india aseguraron que el avión debió desviarse a Iqaluit, en una de las regiones árticas del país, por precaución. También remarcaron que en el último tiempo recibieron varias amenazas de bomba falsas sobre sus vuelos.

“El avión y los pasajeros están siendo revisados nuevamente según los protocolos de seguridad establecidos. Air India ha activado agencias en el aeropuerto para ayudar a los pasajeros hasta el momento en que se pueda reanudar sus viajes”, escribieron en X desde la empresa aérea, y agregaron: “Tanto Air India como otras compañías locales hemos recibido una serie de amenazas en los últimos días . Aunque posteriormente se descubrió que todas eran engaños, como una operadora responsable de aerolíneas nos tomamos todas las amenazas en serio”.

Las tensiones escalaron cuando el Gobierno de Justin Trudeau echó al embajador y los diplomáticos de India por relacionarse con una red implicada en el asesinato del activista sij indio Hardeep Singh Nijjar en la Columbia Británica, Canadá, el año pasado, entre otros actos delictivos. Fue luego de que la policía descubriera evidencias de una creciente campaña contra ciudadanos canadienses de parte del gobierno indio. En respuesta, la India también expulsó al embajador canadiense en Nueva Dheli y a cinco diplomáticos. Además, el canciller indio sostuvo que las acusaciones fueron absurdas.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una conferencia conjunta con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky en Kiev paparazzza - Shutterstock

Alrededor de un 2% de la población de Canadá es sij, lo que presentó tensiones con India, que acusó al país de ser demasiado indulgente con el movimiento que busca crear una patria independiente conocida como Khalistan. Nijjar era el líder local de este movimiento, que actualmente está prohibido en India, que lo designó como terrorista en 2020. En el momento de su asesinato, India lo buscaba por estar involucrado en un ataque contra un sacerdote hindú en el país.

No es la primera vez que ocurre una expulsión de diplomáticas. El año pasado, luego de acusaciones similares de Trudeau, India exigió a Canadá retirar 41 de los 62 diplomáticos que estaban en el país. Aun así, Canadá no es el único país que ha realizado acusaciones sobre India. El año pasado fiscales de Estados Unidos aseguraron que un funcionario del gobierno indio realizó un complot fallido para asesinar a otro líder separatista sij en Nueva York. Pese a ello, no fue acusado formalmente ni identificado por su nombre.

La canciller canadiense sostuvo que India está colaborando con Estados Unidos, pero no con Canadá, con quien tiene una postura más dura.

Con información de EFE y Associated Press

LA NACION

Temas CanadáIndia