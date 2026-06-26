Un avión se estrelló en la torre más alta de Pekín: hermetismo y amplio operativo

PEKÍN (AFP).- Una avioneta se estrelló este viernes contra la Torre Citic, la más alta de Pekín, China, en un incidente impactante. Un testigo cómo restos del aparato caían al pie del rascacielos y periodistas de la agencia AFP observaron una brecha en el edificio y un importante despliegue policial en la zona.

En un vídeo grabado por un testigo desde un edificio cercano se vieron restos de un avión en el suelo y camiones de bomberos rociando con agua las grandes columnas de humo que salían de la torre Citic, de 528 metros de altura y ubicada en el centro financiero de Pekín.

Se trata de la sede del conglomerado estatal Citic Group, un edificio que se encuentra en las inmediaciones de la sede de la televisión pública china.

Un avión se estrelló en la torre más alta de Pekín

El avión es un deportivo ligero de fabricación china, un Sunward SA 60L Aurora, propiedad de una empresa local, detalló la CNN. Datos de vuelo del Flightradar24 mostraron una trayectoria muy desviada para una aeronave.

Earlier today, a Sunward SA 60L Aurora, B-12PP crashed into the CITIC Tower in Beijing. ADS-B data for the flight only includes a partial flight path and stops prior to the crash. pic.twitter.com/KKzCc1I7ec — Flightradar24 (@flightradar24) June 26, 2026

AFP contactó con la policía, que declinó hacer comentarios sobre el incidente. “No sé por qué este avión vino a volar por acá.

Es realmente muy extraño”, declaró a esta agencia un testigo que pidió mantener el anonimato.

“Al salir vi restos. Parecía una parte de un avión”, declaró otro hombre, que afirmó trabajar en la torre Citic. Decenas de trabajadores de limpieza se encontraban cerca del perímetro de seguridad.

Una mujer dijo que se ordenó a los ocupantes de la torre Citic evacuar por las escaleras, sin utilizar los ascensores. “Bajé corriendo decenas de plantas”, contó.

Un avión se estrelló en la torre más alta de Pekín

Las autoridades locales todavía no se pronunciaron sobre el incidente y se desconocen las circunstancias del hecho. Además, la Policía impidió que algunas personas tomaran fotos y videos y pidió a otras que borraran los que habían grabado, al tiempo que alejaba a la gente del edificio. Se desconoce también si hay víctimas.

Un avión chocó contra la torre más alta de Pekín

Se trata de un incidente realmente sorprendente en Pekín, una ciudad sometida a medidas de seguridad extremadamente estrictas. “Algo así no puede pasar en Pekín. Es Pekín (...) es bastante habitual en el extranjero, pero en China no debería ocurrir”, declaró una mujer que observaba el edificio desde la calle. “Estoy realmente impactada”, sumó.

Un estudiante explicó a AFP que se desplazó hasta el lugar en cuanto empezaron a circular noticias sobre el incidente en un grupo de aficionados a la aviación en las redes sociales. Según él, las imágenes y las publicaciones relacionadas con este incidente fueron rápidamente eliminadas de Internet.

La torre Citic tiene capacidad para unos 12.000 empleados.

El momento en el que una avioneta se estrella contra un rascacielos de Pekín

China y el espacio aéreo

Por razones de seguridad, China impuso este año restricciones estrictas al uso de su espacio aéreo, especialmente sobre la capital. En abril, las autoridades chinas anunciaron la prohibición de la venta de drones en Pekín y la obligación, para sus usuarios, de obtener una autorización previa para sobrevolar la capital.

Los residentes tienen prohibido comprar, alquilar o volar drones sin autorización del gobierno chino dentro de la extensa jurisdicción.