Un grupo de estudiantes cubrió un glaciar de los Alpes con lana de oveja durante tres meses y el resultado los sorprendió

Cuatro estudiantes de la Universidad de Lausana (UNIL), Maxime Galley, Elliot Gaffiot, Jose Bastidas y Léonard Duloube, han impulsado un proyecto titulado ‘Keep It Wool’ (‘Apuesta por la lana’), el cual cubrió parte del glaciar 3000, en Les Diablerets, cantón de Vaud (Suiza)

El principal objetivo de este trabajo es comprobar si la lana podía frenar el deshielo frente a las coberturas sintéticas habituales. Para ello, la iniciativa se llevó a cabo entre los meses de junio y septiembre de 2026.

Con este propósito, el 22 de junio instalaron dos prototipos de cobertura de este material, de 10 por 10 metros, los cuales tenían diferente grosor, al igual que una cobertura de geotextil del mismo tamaño, para así determinar qué cobertura tenía mejores resultados. Los primeros resultados mostraron que lograron frenar el deshielo en más de un 50 por ciento.

Este trabajo fue impulsado por la Fundación Summit, con la colaboración del Centro Interdisciplinario de Investigación de Montaña (CIRM) de la UNIL. Durante el verano, cada dos semanas se tomaban mediciones con estacas colocadas en el centro de las zonas cubiertas, con el fin de controlar la pérdida de nieve y hielo.

El material principal era lana suiza, natural y biodegradable, la cual estaba sujeta con sacos de malta reciclados con relleno de gravilla.

Durante el verano, cada dos semanas se tomaban mediciones con estacas colocadas en el centro de las zonas cubiertas, con el fin de controlar la pérdida de nieve y hielo Felipe Dana - AP

Los glaciares suizos han perdido casi el 40 por ciento de su masa en las últimas décadas, mientras que aproximadamente mil pequeñas formaciones han desaparecido. Por ello, este proyecto genera esperanza.

En Les Diablerets, desde hace mucho tiempo se practica el ‘snow farming’ (‘cultivo de nieve’), una técnica que consiste en almacenar nieve durante el verano para poder utilizarla en invierno. De esta manera, el experimento con la lana se convirtió en un gran aliado.

Los primeros resultados fueron positivos, ya que indican que las coberturas de este material ofrecen una protección comparable a la del geotextil convencional. Sin embargo, los investigadores advirtieron que estos datos todavía deben ser analizados con mayor detalle para obtener una respuesta definitiva.

La idea surgió a partir de una exposición presentada en Vevey, Suiza, en 2025, por Nathalie Dietschy, profesora de Historia del Arte de la UNIL, titulada ‘Glaciers Under Cover’ (‘Glaciares bajo cubierta’). La muestra hacía una crítica al uso de coberturas de poliéster o polipropileno, debido a que, con la lluvia y el desgaste, estos materiales pueden liberar microplásticos que contaminan la nieve, el hielo y las aguas de las montañas.

Los primeros resultados fueron positivos, ya que indican que las coberturas de este material ofrecen una protección comparable a la del geotextil convencional (Fuente: NASA)

Ante este problema, los estudiantes optaron por utilizar lana de oveja como una alternativa biodegradable, pues es un material natural, renovable y de producción local.

Los estudiantes del proyecto reconocen que, a pesar de los buenos resultados obtenidos, la lana no logrará frenar la desaparición de los glaciares a causa del cambio climático. Por ello, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo la principal vía para limitar su retroceso.

Por Wendys Pitre Ariza