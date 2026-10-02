Desprendimiento de rocas y tierra: alerta en una concurrida área andina cercana a uno de los cruces fronterizos con Chile

MENDOZA.- Las nevadas récord del invierno, las lluvias actuales, los vientos y el deshielo comienzan a reportar una realidad preocupante en la alta montaña mendocina. Esta situación, sumada a los efectos del Super Niño, que prevé tormentas extremas y persistentes en esta provincia, podría convertirse en episodios de mayor riesgo.

Así, en las últimas horas se registró un importante desprendimiento de piedras y tierra en un cerro local, en la reconocida localidad de Puente del Inca, en las inmediaciones de la ruta nacional 7, en el corredor internacional hacia Chile, lo que disparó las alertas, más allá de que no se produjo puntualmente sobre la ruta ni sobre una zona poblada, por lo que tampoco generó daños en personas ni en propiedades, aunque hay construcciones cercanas.

De acuerdo con la información oficial, suministrada por la Gendarmería Nacional, el masivo desprendimiento ocurrió en el sector sureste de la concurrida villa, del otro lado del río y frente al sector norte de la histórica parroquia. “No se registraron personas heridas ni viviendas afectadas”, explicaron esta tarde a LA NACION fuentes del sector.

Vale mencionar que los pronósticos no son alentadores en la alta montaña mendocina, hoy con laderas llenas de humedad, por efecto de lo que pasó en la temporada invernal, con notables precipitaciones, que aún en esta jornada se registran.

De hecho, por estos días, se siguen generando interrupciones en el tránsito hacia la zona fronteriza por las malas condiciones meteorológicas. Por caso, el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR) se encuentra cerrado para todo tipo de transporte, por lo que el flujo vehicular entre ambas naciones se mantiene interrumpido hasta nuevo aviso.

Desprendimiento de rocas cerca de Puente del Inca

“Este sábado [3 de octubre] se evaluarán las condiciones climáticas adversas. Se espera inestabilidad hasta el miércoles 7 de octubre”, indicaron desde el área fronteriza, desde donde remarcaron la presencia de un sistema frontal con inestabilidad en la zona del paso a Chile, con nevadas extendidas y vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

Interrogantes

El deslizamiento masivo detectado el jueves en un sector de la visitada villa de la alta montaña mendocina empieza a generar interrogantes. De acuerdo con la jefatura de la Compañía de Cazadores, las piedras se desprendieron del otro lado del río, en el sector ubicado frente a la zona norte de la parroquia del lugar, mientras se registraban precipitaciones, sin afectar las construcciones de la zona. Por tal motivo, las lluvias serían la causa principal del desprendimiento observado en el sector, y hay temor a lo que pueda ocurrir en la temporada estival.

En el área hay algunas viviendas y locales comerciales, pero ninguno fue alcanzada por la caída de piedras. Allí también se encuentra la parroquia de La Virgen de las Nieves. De hecho, en el área de Punta de Vacas también se detectaron pequeños desprendimientos, por lo que las autoridades recomiendan no detenerse en sitios donde se observen agua deslizándose por alguna ladera montañosa, ya que podría luego acarrear nuevos deslizamientos de lodo y piedras.

Esta tarde hubo un importante desprendimiento de piedras y tierra en en las inmediaciones de la ruta 7

Hay un dato alentador que destacan los especialistas e investigadores de los fenómenos glaciológicos, incluso cuando este tipo de situaciones remite a lo ocurrido días atrás en Nepal, con poblaciones gravemente afectadas. En Mendoza y buena parte de Los Andes Centrales, los parajes ubicados a la vera de la ruta 7, como las localidades de Puente del Inca, Penitentes y Las Cuevas, no están sobre áreas de grandes masas de hielo por lo que el riesgo de riadas destructivas es más bajo, además de que no hay grandes poblaciones asentadas en estos sitios.

De igual forma, esta situación despertó las alertas de lo que puede seguir sucediendo en la montaña, de cara a los pronósticos de eventos extremos que podría acarrear el fenómeno climático Super Niño, previsto para las próximas semanas y meses.

“Se pueden registrar aludes y avalanchas, o aluviones de piedra y lodo; algo que estamos viendo que comienza a suceder”, advirtió a este diario una importante fuente del área. “Las temperaturas empiezan a subir y hay atención por los deshielos. Ya no tenemos -15°C, y en las próximas semanas, desde noviembre, podríamos llegar a grados positivos. Esto, sumado al sol, pero también a días con lluvias, muestra una montaña con alta humedad", sumó.

Nevada cerca del cruce fronterizo con Chile en Mendoza

“Ya no hay gran acumulación nívea, pero si gran humedad: la capa primera, de nieve original de la temporada, sumada a otras capas posteriores y a las nuevas lluvias, puede generar nuevos desprendimientos”, explicaron desde el sector, desde donde pusieron atención a lo que se empieza a observar también en los ríos y afluentes de la zona montañosa. “Hay una especial atención, por ejemplo, al comportamiento del río Vacas”, se puntualizó.

El cruce a Chile por Mendoza continúa cerrado al tránsito vehicular por las condiciones climáticas

Frente a este escenario, con un llamativo desprendimiento, que podría repetirse, las fuentes consultadas aseguraron a este diario que los organismos oficiales se están preparando para la contingencia y que se debe circular con extrema precaución por la zona. “Vialidad, Irrigación, Policía y Gendarmería están al tanto de la situación, pero es difícil saber lo que pueda ocurrir en cada cerro. Por eso, todos las actores ya están más atentos y se está informando a la población”, completaron.