Un helicóptero ultraligero chocó contra los cables de un teleférico en Italia, se incendió y terminó estrellándose. La tragedia ocurrió este miércoles en el valle de Antrona, una zona montañosa del norte de Italia cercana a la frontera con Suiza, y dejó un saldo de dos muertos.

De acuerdo con el diario La Stampa, el accidente se produjo alrededor de las 11 de la mañana (hora local) en las inmediaciones del embalse de Campliccioli, ubicado a unos 1400 metros sobre el nivel del mar. El aparato sobrevolaba el sector cuando, por motivos que aún son materia de investigación, impactó contra los cables de un teleférico de servicio que atraviesa el área.

Un helicóptero ultraligero chocó contra los cables de un teleférico en Italia, se incendió y terminó estrellándose

La secuencia quedó registrada por un testigo ocasional y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En el video se observa al girocóptero —una aeronave ultraligera de ala rotatoria que combina características de un helicóptero y un avión— desplazándose sobre el valle antes de la colisión. Instantes después del impacto, una gran llamarada envolvió la aeronave, que cayó al vacío.

Las víctimas fueron identificadas como Alessandro Angelo Muscinelli, ingeniero nacido en 1964 y residente en Premeno, en la región de Lombardía, y Antonella Pagliarani, nacida en 1963, residente en el área metropolitana de Milán y pareja de uno de los hermanos del piloto. Ambos habían despegado poco antes desde el aeródromo de Megolo, en la localidad de Pieve Vergonte, dentro del valle de Ossola.

Al lugar acudieron helicópteros sanitarios del servicio 118, el helicóptero de bomberos Drago procedente de Malpensa, efectivos de las fuerzas de seguridad, brigadas terrestres de rescate y personal especializado del Servicio Alpino y de rescate Gentileza La Stampa

Tras el siniestro se desplegó un importante operativo de emergencia. Al lugar acudieron helicópteros sanitarios del servicio 118, el helicóptero de bomberos Drago procedente de Malpensa, efectivos de las fuerzas de seguridad, brigadas terrestres de rescate y personal especializado del Servicio Alpino y de rescate.

Uno de los testigos directos del hecho fue el alcalde de Antrona Schieranco, Franco Borsotti, quien observó la escena desde su vivienda. “Vi el helicóptero dando vueltas primero por la zona de Cheggio y luego hacia Cingino. Después escuché un rugido y vi una bola de fuego”, relató a medios locales.

El embalse de Campliccioli se encuentra en una de las áreas más visitadas del valle de Antrona

El embalse de Campliccioli se encuentra en una de las áreas más visitadas del valle de Antrona. Rodeado de bosques, senderos y picos alpinos, el lago artificial y la presa constituyen un importante atractivo turístico durante los meses de verano, cuando cientos de excursionistas recorren la región. La tragedia conmocionó a los habitantes de la zona y a los visitantes que se encontraban allí al momento del accidente.

Las autoridades italianas abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar las causas que llevaron a la colisión fatal.

Con información de Europa Press