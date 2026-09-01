Un juicio en Taiwán terminó con una amarga derrota para un hombre que intentaba demostrar la infidelidad de su esposa. Tras utilizar imágenes captadas por una aspiradora robot para confirmar la traición, el marido ganó inicialmente el litigio y obtuvo una indemnización equivalente a aproximadamente 17.850 dólares por daños morales.

Un hombre usó una aspiradora robot para atrapar a su mujer cuando le era infiel: lo indemnizaron y era todo alegría hasta que terminó preso

A pesar de su éxito inicial, la estrategia de recopilación de pruebas fue considerada ilegal, lo que llevó a la esposa a presentar una demanda por invasión de la privacidad, que resultó en una condena del hombre a cinco meses de prisión y al pago de una multa.

El conflicto comenzó a desarrollarse en 2023, durante las vacaciones de la pareja, cuando el esposo encontró un cepillo de dientes sospechoso en el baño. Sus sospechas aumentaron después de revisar las cámaras de seguridad de un estacionamiento e identificar a un hombre que había llevado a su esposa en su auto.

Meses después, el plan para confirmar la sospecha se llevó a cabo mediante la aplicación del robot aspirador de la casa. Accediendo remotamente a la cámara del dispositivo, el hombre grabó escenas de su esposa con el mismo sospechoso y utilizó este material como base para la demanda por violación de los derechos conyugales.

Si bien la ley taiwanesa no considera la infidelidad un delito, sí contempla una compensación económica por incumplimiento de contrato. El hombre solicitó inicialmente 53.550 dólares, pero tuvo que conformarse con recibir solo un tercio de esa cantidad. A pesar de su victoria inicial, la reacción de su esposa resultó decisiva en el proceso legal.

Dado que la grabación se realizó sin consentimiento, los jueces consideraron que el derecho a la privacidad de la mujer debía prevalecer sobre la cuestión matrimonial. Además de la pena de cinco meses de prisión, el esposo fue multado con aproximadamente 4632 dólares.

*Por Juan Marcelo Barreto.