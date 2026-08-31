Bolsonaro achica la distancia con Lula y un inesperado tercer candidato irrumpe en la pelea

BRASILIA.– El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se ubica por delante de su principal contendiente, Flávio Bolsonaro, con vistas a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre, aunque pierde esa ventaja en un posible escenario de balotaje, según una encuesta publicada el lunes por el instituto Nexus.

El líder del Partido de los Trabajadores cuenta con un 39% de las intenciones de voto frente al 33% del representante de la derecha e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el acto de campaña “Mujeres con Lula”, en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil DOUGLAS MAGNO - AFP

En tercer lugar se ubica el outsider Augusto Cury, un psiquiatra que se presenta como una alternativa a la polarización entre izquierda y derecha y que sorprendió al crecer nueve puntos respecto al sondeo anterior del instituto hasta llegar al 11% de intención de voto. A Cury le siguen el conservador Ronaldo Caiado, con el 5%, el libertario Renan Santos, con el 3%, y el derechista Romeu Zema, con un 1%.

En Brasil, si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre. En una eventual segunda vuelta, Lula registró el 46% y Bolsonaro el 45%, en empate técnico.

Contratado por el Banco BTG, Nexus entrevistó a 2005 personas y su resultado tiene un margen de error del 2%.

Flávio Bolsonaro levanta el pulgar en señal de aprobación durante un acto de campaña en Angra dos Reis, estado de Río de Janeiro, Brasil Bruna Prado - AP

Según otra encuesta revelada el lunes, no obstante, el presidente brasileño se impondría por un márgen de casi cinco puntos frente a Flávio en un balotaje. De acuerdo al ‌sondeo publicado por AtlasIntel/Bloomberg, Lula obtendría el ​47,1% de los ​votos frente al 42,6% del hijo del expresidente Bolsonaro.

En un ‌escenario de primera vuelta, según este sondeo, Lula lideraría con un 43,4% de los votos, seguido de Bolsonaro, con un 33,7%, Cury con el 7,8%, Santos con el 7,6% y Caiado con un 3,3%.

AtlasIntel encuestó a 5014 personas ‌entre el ​25 y el 30 de agosto, con un margen de error de 1 punto porcentual.

Flávio Bolsonaro en plena campaña

A menos de dos meses de las elecciones en las que se medirá con el actual mandatario, Flávio Bolsonaro disparó el fin de semana contra Lula y resaltó el modelo de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en su intento por capitalizar una de las principales preocupaciones de los votantes, la inseguridad.

El hijo mayor y heredero político del expresidente brasileño calificó este domingo de “inspirador” el modelo de lucha contra el crimen del país centroamericano, tras una reunión con el ministro de Seguridad de Bukele, Gustavo Villatoro.

Flávio Bolsonaro ofrece una conferencia de prensa después de reunirse con Gustavo Villatoro, en San Pablo Andre Penner - AP

El encuentro con Villatoro “nos inspira mucho para que podamos implementar un plan muy eficaz y firme para defender a los ciudadanos, a las víctimas y no a los delincuentes, como hace el gobierno actual”, dijo Flávio Bolsonaro a periodistas, luego de la reunión en San Pablo.

Bukele goza de altos niveles de popularidad en su país por reducir la tasa de homicidios a mínimos históricos, por lo que varios gobiernos de derecha han buscado emularlo en América Latina.

El mandatario centroamericano ha logrado “uno de los mayores y más eficaces rescates de soberanía y de seguridad pública”, dijo Bolsonaro.

“Hay pocos presos en Brasil, tiene que haber más. Solo no hay más porque la legislación es laxa. Por eso vamos a crear más de medio millón de plazas en cárceles”, anticipó el senador brasileño.

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro sostiene una fotografía de su padre durante un acto de campaña en Angra dos Reis, estado de Río de Janeiro, Brasil Bruna Prado - AP

Por otro lado, el candidato de la derecha denunció el viernes ante la Justicia al actual mandatario por divulgar datos supuestamente falsos sobre la gestión económica de su padre, al mando del país entre 2019 y 2022.

La presentación ante el Tribunal Superior Electoral cuestiona declaraciones realizadas por Lula durante una entrevista a la TV Globo, en la que afirmó que al regresar al poder en 2023 encontró un déficit fiscal del 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI) y una economía que crecía alrededor del 1%, cifras que Flávio considera falsas.

En cambio, Flávio presentó, ante el Tribunal Electoral, datos según los cuales el gobierno de su padre fue exitoso, al menos en términos económicos. La gestión de Bolsonaro cerró 2022, último año de su mandato, con superávit de 10 mil millones de dólares, equivalente al 0,6% del PBI, consignó Flávio.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el acto de campaña “Mujeres con Lula”, en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil DOUGLAS MAGNO - AFP

A través de la denuncia, Flávio busca defender el legado de su padre al mismo tiempo que refuerza su propio perfil de político comprometido con la disciplina fiscal, otro de los ejes de su campaña.

El postulante de derecha suele presentarse con una tijera para simbolizar el corte de gastos excesivos. Estrategia que quedó expuesta esta semana durante contactos con importantes representantes del mercado.

Flávio Bolsonaro se reunió con la cúpula de los principales bancos privados, como son Itaú, Bradesco, Credit Suisse, y de la Bolsa de Valores, ante quienes defendió reformas económicas y afirmó que, si vence en octubre, no buscará un segundo mandato.

Agencias AP, AFP, ANSA y Reuters