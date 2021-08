Un joven colgó una bandera LGBTIQ+ en su departamento, le escribieron “maricón” en la puerta y él respondió con una carta

Sergio, un joven perteneciente al colectivo LGTBIQ+, se instaló en su nuevo hogar hace poco más de un mes, en Barcelona, y -al hacerlo- colgó una bandera de ese movimiento en su balcón. ¿La respuesta de sus vecinos? Un día llegó a su casa y vio que habían escrito la palabra “maricón” en su puerta. “Si queremos movida tendremos movida”, lanzó entonces en redes sociales.

El joven agradeció en Twitter el apoyo de la sociedad y contó que el caso se elevaría a la Justica. “Si algo he aprendido en estos tiempos es que estos seres no me transmiten miedo ninguno, que me tendrán enfrente siempre, y que si no les gusta una bandera… cinco más”, desafió.

Y por último, un mensajito para los y las vecinos y vecinas del edificio. Que vayan pasando! pic.twitter.com/GNduNQfiPb — Meriuh 🔻🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@hausofmerius) August 15, 2021

Sergio aprovechó las redes sociales para contar también cuál fue su reacción hacia esos vecinos. Tal como mostró, dejó en el ascensor una carta en la que narraba los hechos: “Una persona decidió, de manera cobarde y anónima, marcar la puerta de mi piso con un ‘maricón’”.

De esta manera, le informó a su agresor que lo denunció, le dijo que no le tiene miedo y a modo de consejo -como él mismo dijo- le sugirió “que vaya a terapia a tratar ese odio tan patológico”. Y cerró: “A diferencia suya, me tendrá de frente, dando la cara”.

