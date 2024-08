El Gobierno defendió a Cúneo Libarona por sus dichos sobre la diversidad sexual

Escuchar

Luego de los dichos del ministro Mariano Cúneo Libarona sobre que el género “se acabó” para el Estado y que “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos”, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió al director de la cartera de Justicia, aclaró cuál es la posición del Gobierno y aseguró que desde la gestión mileísta apuntan “a que no haya negociados detrás de las identidades de las personas”.

“ Nosotros estamos en contra de que las políticas de género y todo lo que fue la defensa de los colectivos tengan detrás determinados negocios que no hacen a la defensa de nadie ”, explicó en su conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Y remarcó: “Entiendo que el ministro Cúneo quiso decir eso. Yo sé bien cuál es la postura del Gobierno y especialmente del presidente Javier Milei: cada uno es libre de autopercibirse como le parezca. No hay un límite, es infinito y el Estado no va a interferir en eso. Nosotros no reconocemos ni rechazamos nada, no queremos negocios con la política de género, no queremos que se discrimine a nadie y pretendemos que el que se autoperciba como quiera no le exija a otro que reconozca esa autopercepción. Tenemos que ser más libres y no cuestionarnos tanto todo”.

“No toleramos un Estado opresor y dirigista. Creemos en la vida, la libertad y la propiedad privada”, fue lo que dictaminó el ministro Cúneo Libarona en una disertación que duró más de una hora. “El pueblo votó en su gran mayoría a Javier Milei, que quiere concluir con este nefasto período lleno de hipocresía marcada por muchos parlanchines políticos que decían que se va a acabar el patriarcado, pero en otros ámbitos no era lo que realmente sucedía“, agregó.

Por otro lado, el vocero Adorni se refirió a la reunión que mantuvo este martes por la noche Milei con el expresidente Mauricio Macri. “Fue una reunión de amigos, excelente, como siempre. El Presidente cuando se reúne con sus amigos no lo cuenta. Son amigos desde hace años y la relación entre ellos es inmejorable . Si Macri hizo o no cosas con determinados diputados es un tema del PRO y nosotros no tenemos injerencia”, expresó

A su vez, mostró su apoyo a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que aseguró que buscará reabrir las causas judiciales por los asesinatos cometidos durante la violencia política de la década del 70 por dirigentes de organizaciones guerrilleras. “Todos sabemos de la lucha que lleva desde hace años en materia de que la justicia juzgue a todas las partes”, reflexionó y marcó: “Es tema de su agenda y está bien que así lo sea porque es su bandera, su lucha y por lo que hace mucho viene luchando. Efectivamente, es un tema que no está en la agenda del Presidente”.

En referencia al bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso y el escándalo con la diputada Lourdes Arrieta, indicó que se trata de “un tema del Congreso”. “La diputada formó su bloque y tiene la libertad de hacer lo que le parezca mejor. No puedo dar una opinión porque es otro poder”, consideró, mientras que aclaró que desde el partido no planean concretar un acuerdo con los legisladores de Unión por la Patria (UP): “No va haber ni ahora ni nunca. No pactamos con kirchneristas”.

Manuel Adorni en una de sus conferencias de prensa en Casa Rosada.

A su vez, al comienzo de la conferencia, el vocero destacó los logros principales de la gestión en estos meses de Gobierno, tales como cuatro meses sin piquetes y el “Plan Bandera” aplicado por el Ministerio de Seguridad en Rosario. “El último intento de corte fue en abril, cuando el Polo Obrero quiso cortar 9 de Julio y avanzar hasta el Ministerio de Capital Humano. Esa manifestación fue despejada en menos de una hora gracias a la intervención de las fuerzas policiales”, manifestó.

Y dijo: “La ministra Patricia Bullrich presentó en Santa Fe, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, los resultados del plan contra el narcoterrorismo aplicado en Rosario. Los homicidios se redujeron un 60%; las incautaciones de cocaína aumentaron un 500% respecto al año pasado; entre diciembre del año pasado y agosto de este año, 555 personas vinculadas a redes de narcotráfico fueron detenidas en 633 operativos realizados por las fuerzas federales; y las balaceras se redujeron en un 59% interanual”.

Además, se refirió a la determinación del Gobierno de actualizar varios aspectos sobre la ejecución pública de obras artísticas. “En el Boletín Oficial de este miércoles se definieron derechos de propiedad intelectual derivados solo a eventos de espacios públicos”, aclaró y dijo: “Esto es un avance muy importante, significa que, por ejemplo, los hoteles con eventos privados no van a tener que pagar por la música o las películas que pasen y eso implica un mejor precio en la tarifa. La implicancia de los derechos de propiedad era el 10% del costo de la tarifa”.

El subsidio a los colectivos del AMBA

A través de un comunicado, el Gobierno anunció que dejará de subsidiar a las líneas de colectivos que no sean de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del 1° septiembre, con el objetivo de “garantizar el federalismo y la igualdad de condiciones en todos los distritos”. Sobre esto, Adorni explicó: “Se decidió dejar de subvencionar líneas que no sean de jurisdicción nacional. Esto rige para 113 líneas, de las cuales 103 figuran en el AMBA y 10 son del interior del país”.

“Nosotros mantendremos los subsidios de líneas consideradas de jurisdicción nacional. Lo demás, como pasa en el interior, es responsabilidad de cada uno de los gobernadores. Nadie dice que no va a haber subsidios, sino que se hará cargo cada jurisdicción y no el Gobierno nacional . En las líneas de jurisdicción local, los subsidios no van a ser pagados ni transferidos por el Estado y la tarifa final será de acuerdo al subsidio que cada uno quiera aplicar”, detalló.

Y apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Kicillof se comprometió a mantener la Red Sube, como todos los gobernadores. Ahora quiere cancelarlo, perjudicando a los bonaerenses. La Provincia podría financiar el descuento, por ejemplo, achicando la cantidad de ministerios, que actualmente tienen 15, el doble de los que tiene el Gobierno nacional. Entre ellos el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y diversidad sexual, que en el Gobierno nacional hemos eliminado”. “Estaría bueno revisarlos antes de dejar a los bonaerenses sin el subsidio correspondiente”, cuestionó.

