Un militar de EE.UU. cayó más de 30 metros durante una exhibición antes de un partido de fútbol americano

Un miembro de la fuerzas armadas de Estados Unidos quedó gravemente herido tras caer más de 30 metros durante una exhibición militar en un estadio de fútbol americano universitario en Texas. El oficial del ejército tenía que deslizarse en rapel junto a tres de sus compañeros por una de las sogas que colgaban del techo del estadio Alamodome de San Antonio pero, por razones que se desconocen y son motivo de investigación, no logró sostenerse y se estrelló a gran velocidad contra el piso.

Personal médico rodeó a la víctima, que permaneció inmóvil sobre el césped de la cancha tras el fuerte impacto. Luego de que los paramédicos lo atendieran durante varios minutos, lo colocaron en una camilla, lo sacaron del recinto a través del túnel y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona como paciente de prioridad uno, una designación reservada para condiciones que representan una amenaza para la vida.

Hasta el momento, según información consignada por el medio San Antonio Express News, no se conoce cómo continúa su salud.

El accidente que sufrió el oficial del ejército de EE.UU.

Tanto el hombre accidentado como su equipo pertenecían al Destacamento 2 del 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate, una unidad de la Fuerza Aérea que entrena a controladores aéreos tácticos y opera desde el Anexo de Entrenamiento Chapman en la Base Conjunta San Antonio-Lackland y desde Camp Bullis, un campo de entrenamiento del Ejército en el norte del condado de Bexar.

Como parte de su formación, los miembros de esta unidad practican “fast rope” desde estructuras de entre 4,5 y 9 metros de altura y realizan rapel desde helicópteros que sobrevuelan a más de 30 metros del piso. Incluso una demostración similar se había llevado a cabo sin inconvenientes durante el evento del año anterior.

El escuadrón iba a presentarse en la previa al partido entre los UTSA Roadrunners (Correcaminos de la Universidad de Texas en San Antonio) y los Navy Midshipmen de Maryland en homenaje a las Fuerzas Armadas y los Veteranos. Pese a que la emergencia retrasó el inicio unos 10 minutos, el encuentro se realizó y, finalmente, los locales triunfaron por 38-34.

“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido al inicio del partido de esta noche. Nuestras más sinceras condolencias y oraciones están con el soldado afectado, su familia y sus compañeros militares”, dijo la UTSA en un comunicado y añadieron: “Reconocemos que este incidente puede afectar emocionalmente a miembros de nuestra comunidad universitaria y, por ello, activamos servicios de apoyo psicológico para nuestros profesores, personal administrativo y estudiantes”.