Un motociclista salió volando tras chocar contra un colectivo en Colombia y terminó dentro del vehículo

Un motociclista sobrevivió a un impactante accidente de tránsito en la ciudad de Buga, en el departamento colombiano de Valle del Cauca, luego de chocar a gran velocidad contra un colectivo y terminar dentro del vehículo.

La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales por la violencia del impacto y el desenlace del hecho.

Accidente de motoclista en Colombia

Según muestran las imágenes, el conductor de la motocicleta se aproximaba a un cruce a alta velocidad cuando impactó de manera directa contra una micro que circulaba por la intersección. Como consecuencia del choque, salió despedido y atravesó una de las puertas del vehículo de transporte público, que se encontraba abierta al momento del accidente.

El registro evidenció la magnitud del golpe. Tras la colisión, el motociclista ingresó literalmente al interior del colectivo y cayó entre los asientos. Sin embargo, segundos después logró incorporarse y levantarse por sus propios medios.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales ni heridos como consecuencia del accidente, según consignó el diario Vanguardia.

Un motociclista chocó contra un colectivo en Colombia

Las circunstancias que provocaron el choque aún no fueron establecidas. Si bien en el video puede observarse que la moto llega al cruce a gran velocidad antes de impactar contra el colectivo las autoridades trabajan para determinar la mecánica del siniestro y las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, la estructura interna del colectivo y la disposición de los asientos habrían amortiguado la caída del motociclista después de atravesar la puerta abierta. Esa situación podría haber contribuido a evitar consecuencias más graves para el conductor.

Las autoridades locales investigan el accidente para determinar los factores que desencadenaron la colisión entre la moto y el colectivo.