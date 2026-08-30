Una joven murió y otros cinco resultaron heridos en un tiroteo durante una fiesta rave en Suiza

Una joven de 22 años murió y otras cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo en una fiesta rave en la ciudad suiza de Aarau.

Según informaron las autoridades, los disparos ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la Aarauer Rave, un evento anual de música tecno que reunió a unas 3.500 personas en el hipódromo de la ciudad.

El video del tiroteo en Suiza

A través de un mensaje difundido en la red social X, la policía cantonal precisó que una mujer italiana de 22 años identificada como Maria Spinelli falleció a causa de las heridas sufridas durante el ataque. Además, cuatro hombres y una mujer, de entre 24 y 27 años, fueron hospitalizados con lesiones de distinta gravedad. Todas las personas afectadas por el tiroteo eran residentes de Suiza.

La ubicación donde ocurrió el tiroteo durante la rave (Diario Blick)

La policía suiza no pudo indicar cuántos sospechosos permanecían prófugos ni qué tipo de armas de fuego fueron utilizadas. Tras el hecho, desplegó un amplio operativo, que incluyó un helicóptero, para encontrar los responsables del tiroteo.

Asimismo, explicó que todavía quedan por esclarecer las circunstancias del incidente. Las autoridades investigan por ahora distintas hipótesis, entre ellas un posible ataque terrorista, una disputa o un ataque dirigido contra personas concretas.

La policía local desplegó un operativo para localizaron al tirador

Testigos del ataque armado afirmaron al diario Blick que “la ráfaga de disparos” se produjo en plena fiesta y que, tras confundir inicialmente el ruido con fuegos artificiales, muchas personas buscaron refugio en un gimnasio cercano.

En un video difundido en redes se escuchan de fondo varias detonaciones secas en unas calles desiertas.

La policía cantonal de Argovia informó que abrió una investigación y pidió a la población que se mantenga alejada de la zona.

El mensaje de la organización del evento

El Aargau Racing Club, que gestiona el hipódromo, expresó conmoción por el tiroteo.

“Extendemos nuestra más profunda simpatía a todos los afectados y sus familias, que enfrentan esta situación difícil y angustiosa”, declaró en su sitio web.

El mensaje del DJ que estaba tocando mientras se desató el tiroteo

“Nos gustaría agradecer a los servicios de emergencia y a todos los demás involucrados que trabajaron de manera profesional y con dedicación en el lugar”.

El DJ suizo Tekibo, que estaba actuando en el rave, escribió en Instagram que “lo que pasó en el rave de Aarau es absolutamente desgarrador”.

“Se supone que el techno y los raves son un lugar de libertad y seguridad, nunca un lugar donde pase algo así”, añadió.