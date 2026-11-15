¿Un nuevo Yalta? La inédita cumbre tripartita entre Putin, Xi y Trump que inquieta a Europa y Ucrania

PARÍS.- Alentado por la complacencia de Donald Trump, Vladimir Putin sueña con un nuevo “Yalta” junto a Estados Unidos y China. El presidente ruso querría aprovechar la cumbre de la APEC, los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, para discutir el destino de Ucrania con sus homólogos estadounidense y chino.

La Casa Blanca confirmó una reunión tripartita para el 19 de noviembre, pero sin Ucrania en la agenda. Pero, si este sueño se hiciera realidad, ¿qué sería de Europa?

En febrero de 1945, en el palacio de Livadia, en Crimea, Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, inclinados sobre un mapa, redibujaron Europa sin pedir opinión a aquellos cuyas fronteras estaban trazando.

Trump, Xi y Putin se reunirán esta semana AP

Ochenta y un años después, Vladimir Putin sueña con recrear la escena bajo las luces de neón de Shenzhen, la vitrina tecnológica del sur de China.

El escenario cambió, y también el reparto: Donald Trump en el papel de Roosevelt y Xi Jinping como anfitrión. Solo sigue intacta la misma ambición: la de decidir el destino de Ucrania entre las grandes potencias, lejos de Kiev y de Bruselas.

El amo del Kremlin se mostró favorable a la idea desde el 1° de octubre, ante el club de debate Valdai. Según el Wall Street Journal, posteriormente se la planteó a Donald Trump durante una llamada telefónica el 9 de octubre: un encuentro tripartito al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), para poner fin a la guerra bajo condiciones favorables para Moscú.

Fue Piotr Tolstói, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Duma, quien se atrevió a hacer la comparación con Yalta.

Pero, ¿por qué ahora? Porque todavía el viento sopla a favor del Kremlin. En las últimas semanas, Washington renunció a nuevos aranceles sobre el petróleo, levantó sanciones y permitió que el diésel ruso vuelva a fluir en los mercados mundiales, ofreciendo un respiro a la maquinaria de guerra rusa. Extasiada, la prensa pro-Kremlin coronó a Trump calificándolo de “mago profesional”.

Trump recibe con honores a Putin en la cumbre de Anchorage de agosto de 2025 ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

El 19 de octubre, frente a la Casa Blanca, el presidente estadounidense fue más allá: “Sinceramente, Rusia se ha portado bien en Ucrania”, se atrevió a decir. El día anterior, ataques rusos habían causado la muerte de seis personas en Kharkiv, entre ellas varios niños.

Al mismo tiempo, el sistema de alerta satelital y el intercambio de inteligencia que protegen a Ucrania de los misiles rusos sufrieron interrupciones durante más de una semana, según señaló el Center for European Policy Analysis (CEPA). El servicio no se restableció por completo hasta el 24 de octubre.

Primus inter pares

El Kremlin, convencido de que Ucrania está al borde del colapso, bombardea sus centrales eléctricas y depósitos para hacer sus ciudades inhabitables antes del invierno. “Solo negociaremos bajo nuestras condiciones”, pregonaba el tabloide Moskovski Komsomolets.

En todo caso, para Putin, la simple imagen equivaldría a la victoria. Una foto junto a Trump y Xi lo convertiría en el “primus inter pares” (primero entre sus pares), estima el analista moscovita Alexander Bratersky. “El mero hecho de reunirse será un éxito”, vendible para la opinión pública rusa, asegura.

Las tradicionales matrioscas rusas conlas figuras de Putin, Trump y Xi Jinping en un negocio de recuerdos de Moscú Alexander Zemlianichenko - AP

El problema para Putin es que, al parecer, los otros dos invitados no tienen intenciones de comer el mismo menú… al menos públicamente. Donald Trump se mostró abierto a todo: “Todo lo que pueda hacer para poner fin a la guerra, esté alguien presente o no”, había dicho.

Pero el viernes, la Casa Blanca tomó una decisión: los tres líderes se reunirán el 19 de noviembre, al margen de la APEC. Pero no para repartirse Ucrania. Según un alto funcionario estadounidense citado por la prensa, “la cuestión de la reducción de los arsenales nucleares” será el eje central del encuentro, algo inédito entre los líderes de los tres mayores arsenales del planeta. También se abordará la guerra en Irán.

Pero Ucrania no figurará en el orden del día, “ya que las discusiones sobre el conflicto ucraniano siguen un proceso distinto que no incluye a China”, aseguró la Casa Blanca.

En Pekín, el entusiasmo es aún menor. El 30 de octubre, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier mencionó ante Xi Jinping la posibilidad de una cumbre dedicada a Ucrania.

“Se podía ver la sorpresa en su cara”, relató. Según él, Xi explicó que los tres líderes se verían probablemente en Shenzhen, pero no para hablar de Ucrania, un conflicto europeo donde “los europeos deben sentarse a la mesa”, habría afirmado.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, junto al líder ucraniano Volodimir Zelensky (Archivo) NICOLAS TUCAT - AFP

Para aceptar ese encuentro, China habría impuesto sus condiciones: un encuentro minuciosamente programado, una declaración escrita previa y un mínimo de debate. A falta de un acuerdo previo sobre el orden del día, preferirá las reuniones bilaterales.

Para algunos expertos, Xi, que reclama a Taiwán “en su núcleo estratégico”, aprovecharía cualquier apertura para expulsar a Estados Unidos del Pacífico. Queda por ver qué concederá Pekín en materia nuclear: su diplomacia calificó recientemente las negociaciones de desarme tripartitas como “ni justas, ni razonables, ni realistas”.

“Hablar de un nuevo Yalta no tiene sentido. Yalta fue la cumbre de los vencedores preocupados por definir sus esferas de influencia. No estamos en ese punto”, sentencia Tatiana Kastouéva-Jean, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI).

François Heisbourg, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, considera que es “una mera ilusión”. A su juicio, obsesionada con Taiwán, China, “no se comprometerá con Ucrania”.

La única ganancia estadounidense imaginable sería que Pekín abandonara a Corea del Norte, el único aliado real de Moscú. “Pero Pekín jamás entregará a Corea del Norte a cambio de Taiwán”, concluye.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, habla en una conferencia sobre las relaciones con EE.UU. Taiwán es codiciado por China. Taiwan Presidential Office

Para Eva Seiwert, del centro de investigación berlinés MERICS, lo que Xi quiere evitar a toda costa es una cumbre fallida que eclipse la vitrina económica de la APEC.

Trump, por último, busca sobre todo la imagen: la del “mediador indispensable”, según Inderjeet Parmar, politólogo de City St George’s, en Londres. Pero juega con cartas más débiles. Los demócratas han ganado en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Si deciden financiar a Kiev, el margen de maniobra de la Casa Blanca se reducirá aún más, señala el analista moscovita Alexander Bratersky.

La factura europea

El sueño de Putin, por tanto, no ha quedado enterrado, sino pospuesto: una vez reunidos los tres líderes, nada impedirá que Ucrania se cuele en las reuniones privadas. Suponiendo que esto llegue a materializarse, para Europa, la factura sería altísima, y sobre todo en el este. Un acuerdo pactado entre tres dividiría a Ucrania a espaldas de los ucranianos.

Volodimir Zelensky lo dijo sin rodeos: “Realmente no queremos que esto se convierta en un Yalta 2, 3 o 4, con una redistribución de las esferas de influencia”. El presidente ucraniano pide a sus socios que no entreguen a Moscú “una nueva ventaja diplomática de gran envergadura”.

Donald Trump y Xi Jinping recorren los Archivos Nacionales en Washington (Archivo) KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La segunda consecuencia es que afectaría la arquitectura de seguridad del continente. Putin exige que la OTAN retire sus tropas de sus fronteras y rechaza cualquier presencia de soldados europeos en Ucrania. Su diplomacia ya ha planteado la idea de pactos de no agresión con los miembros de la Alianza. En una reunión a puerta cerrada entre tres, estas exigencias podrían convertirse en moneda de cambio, justo cuando Europa negocia garantías de seguridad para Kiev.

El tercer daño sería la confianza en el paraguas estadounidense. Una paz impuesta a Ucrania dividiría a la OTAN y reforzaría el mensaje que han recibido los aliados del Pacífico desde que Trump llegó a la presidencia de que Estados Unidos es un “amigo peligroso”.

El primer Yalta trazó las líneas de la Guerra Fría. El segundo podría sembrar las semillas de un conflicto más amplio. Inderjeet Parmar ve en esto una ruptura con la práctica posterior a 1945, cuando Washington consultaba a sus aliados antes de negociar con Moscú o Pekín. Los europeos corren el riesgo de convertirse en actores secundarios, cuyos intereses se intercambian en el mostrador de las grandes potencias.

Y es por eso que el Kremlin se frota las manos.

“Trump ya ha logrado romper la unidad euroatlántica y ahora aparecen fracturas en la llamada Europa unida”, celebraba en octubre el diario gubernamental Rossiïskaïa Gazeta. El CEPA resume el peligro, afirmando que, incluso si la cumbre resulta estéril, lo que más pesará será la interpretación que haga el mundo: la de una Europa relegada al papel de espectadora.

Trump llega a una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía Alex Brandon - AP

Sin embargo, al final, sería Europa quien pagaría la cuenta. Bruselas ya ha movilizado un préstamo de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027, y Kiev presenta un nuevo déficit de 70.000 millones para 2027. Una paz precipitada en Shenzhen dejaría a los europeos la carga de reconstruir, garantizar y vigilar una Ucrania amputada, sin haberles permitido decir una sola palabra sobre el trazado de sus fronteras.

No obstante, los expertos matizan el escenario del caos. Los intereses de las tres capitales divergen demasiado -desde Ucrania hasta Taiwán, pasando por la tecnología y el comercio- como para fundar un verdadero “G3”, considera Parmar. El verdadero riesgo, según él, está en otra parte: la normalización de los regateos entre grandes potencias, cerrados casi sin consultar a nadie.

Europa reacciona

Pero Europa no se queda de brazos cruzados. El 12 de noviembre, en Dublín, 40 Estados de la Comunidad Política Europea estipularon en una declaración que cualquier cuestión que afecte a su seguridad debe resolverse “con los europeos”. Al día siguiente, los 27 miembros de la Unión Europea (UE) designaron a un equipo de negociación, integrado por los responsables de seguridad nacional de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, con el apoyo de la Comisión y el Consejo Europeo.

Moscú no tardó en enfriar el ambiente. El viernes, el vocero Dimitri Peskov aseguró que, aun cuando el Kremlin no había vetado la presencia de los europeos, primero quiere conocer sus “verdaderas intenciones” antes de aceptar “un formato ampliado”. La diplomacia rusa llegó incluso a negar cualquier acuerdo con Washington sobre ese punto, y el expresidente Dimitri Medvedev soltó que Europa “todavía no ha sido invitada”.

Putin conversa con Xi durante una reunión en Samarkanda, Uzbekistán (Archivo) Sergei Bobylev - Pool Sputnik Kremlin

Este sábado, Peskov matizó su postura: Moscú no pretende “imponer condiciones” a la composición del equipo europeo. Pero la preocupación persiste.

“Por favor, que no haya sorpresas”, lanzó el canciller alemán Friedrich Merz, todavía afectado por la cumbre de Anchorage (Alaska) de agosto de 2025, donde los europeos descubrieron con estupor la complacencia de Trump hacia Putin. Por su parte, Emmanuel Macron recordó la realidad del equilibrio financiero: “Sin los europeos, no hay apoyo para Ucrania. El apoyo estadounidense ha desaparecido”, afirmó. Los europeos, añadió en Dublín, serán “quienes definan y decidan” su seguridad futura.

La paradoja de la situación es que el aliado más inesperado de Europa podría estar sentado en Pekín. La sinóloga Eva Seiwert aconseja a Kiev y a las capitales europeas aprovechar las propias reticencias de Xi Jinping, para quien Europa sigue siendo un socio económico de primer orden. Advierte, además, que una cumbre dedicada oficialmente a Ucrania enviaría al mundo el mensaje inaceptable de que tres líderes se arrogan el derecho de decidir por Europa en su ausencia.

Si en Shenzhen solo se trata de una foto, la partida continuará en la cumbre del G20 de Miami, los días 14 y 15 de diciembre. Mientras tanto, Europa tendrá que demostrar que puede tener peso propio sin necesidad de ser invitada. En Yalta, los pueblos de Europa Central no tuvieron voz ni voto. Europa tuvo 81 años para aprender a hacer oír la suya.