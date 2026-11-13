Lewis Hamilton visitó la frontera entre Egipto y Gaza y realizó una fuerte acusación contra Israel

EL CAIRO.- El séptuple campeón mundial de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, visitó el martes el lado egipcio del puesto fronterizo de Rafah, donde se reunió con trabajadores de ayuda humanitaria que prestan servicio en la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

“El gobernador del Sinaí del Norte, Khaled Megawer, acompañó a Lewis Hamilton en una visita al paso fronterizo terrestre de Rafah para mostrarle los esfuerzos que realiza Egipto para apoyar a los palestinos en Gaza”, destacó un comunicado del gobierno egipcio.

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, acompañado por el gobernador del norte del Sinaí, Khaled Megawer, visitó el paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza el 10 de noviembre de 2026. - - AFP

Un video difundido por las autoridades egipcias mostró al piloto británico, integrante de la escudería Ferrari, conversando con trabajadores humanitarios e informándose sobre el envío de ayuda a Gaza, donde las fuertes lluvias de esta semana destrozaron al menos 70.000 carpas de desplazados, provocando la muerte de cinco personas, entre ellas tres niños.

Hamilton, que expresó públicamente su respaldo a la causa Palestina durante el reciente Gran Premio de Estados Unidos, realizó donaciones a organizaciones de ayuda a los civiles afectados en Gaza.

Además, realizó un posteo en Instagram el miércoles en el que condenó “los últimos tres años de genocidio israelí en Gaza” y describió haber visto camiones con donaciones de comida listos para ingresar a los que se les impedía o demoraba el paso.

“Es una injusticia que se les niegue a las personas su libertad, su seguridad y su dignidad. Ningún ser humano debería ser tratado como si su vida importara menos”, escribió el piloto de Ferrari.

El campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, visitó el paso fronterizo egipcio de Rafah el 10 de noviembre y se reunió con trabajadores humanitarios que prestaban ayuda a la Franja de Gaza, devastada por la guerra, según un comunicado del gobierno egipcio. STR - AFP

“Israel debe cumplir con sus obligaciones bajo el alto el fuego y permitir la entrada de los camiones de ayuda. Sé que mucha gente siente esa misma impotencia. Esa misma necesidad de hacer algo en lugar de quedarse de brazos cruzados. No hay excusa. No quiero que nos acostumbremos a su sufrimiento. No quiero que miremos hacia otro lado”, agregó Hamilton, que también visitó una organización egipcia que acoge a niños palestinos desplazados por la guerra.

Los trabajadores humanitarios afirman que solo una íntima parte de esa ayuda humanitaria consigue franquear las barreras de las autoridades israelíes, que controlan todos los puntos de entrada al territorio.

Tras la visita de Hamilton, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó las acusaciones de que Israel está retrasando la entrada de suministros en la Franja de Gaza.

Netanyahu sostuvo que Israel no tenía la culpa del empeoramiento de las condiciones para los palestinos en los campamentos para desplazados de Gaza, que han sido duramente golpeados por las graves inundaciones invernales.

Trabajadores de la Media Luna Roja egipcia colocan cajas de ayuda humanitaria en un almacén logístico durante la visita del piloto británico de Fórmula Uno Lewis Hamilton a Al-Arish, Egipto, el martes 10 de noviembre de 2026. Mohammed Arafat - AP

El premier de Israel afirmó que el grupo terrorista palestino Hamas es el responsable porque se niega a desarmarse y se apodera de la ayuda humanitaria para utilizarla con fines militares. No aportó pruebas de la afirmación sobre la incautación de ayuda.

Esta semana, el Consejo de la Paz -encargado de aplicar el acuerdo de tregua- declaró que Israel debe “actuar de inmediato” para permitir el envío de ayuda invernal vital, teniendo en cuenta las inundaciones mortales y la llegada del invierno.

La ofensiva militar israelí lanzada en Gaza tras el ataque sin precedentes de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 ha desplazado prácticamente a toda la población gazatí y ha causado más de 74.600 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Agencias ANSA y AP