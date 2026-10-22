Un periodista australiano abandonó una transmisión en vivo para salvar al conductor de un auto durante una inundación

Un periodista de la cadena pública australiana ABC abandonó una transmisión en vivo para lanzarse al agua junto a otro hombre y rescatar al conductor cuyo auto estaba hundiéndose en una zona inundada al norte de Brisbane.

El episodio ocurrió en Morayfield, una localidad situada al norte de la capital de Queensland. Murray se encontraba realizando una cobertura sobre el temporal en la zona cuando observó que un hombre intentaba atravesar una calle cubierta por el agua a bordo de una camioneta.

Un periodista australiano abandonó una transmisión en vivo para salvar a un conductor de un auto que se hundía durante una inundación

La camioneta avanzó a gran velocidad por Buchanan Road, una calle anegada. Sin embargo, poco después se detuvo y comenzó a hundirse.

Ante la emergencia, Murray y otro hombre identificado como Hainey se lanzaron a nadar hasta el auto.

“Cuando llegamos al coche, intentamos abrir la puerta más cercana, pero no tuvimos suerte, así que nos subimos a la parte trasera con la idea de romper la ventanilla trasera”, contó Murray tras el rescate.

Y agregó: “Pensé en probar primero la puerta trasera del lado del pasajero, así que puse los pies contra el coche y tiré con todas mis fuerzas y, con algo de suerte, la puerta se abrió”.

Luego el hombre pudo llegar luego hasta la puerta abierta para ser conducido a un lugar seguro.

El periodista de la ABC, en camisa violeta, junto al conductor rescatado

“Los tres nos dimos un fuerte abrazo y sentimos un gran alivio. Fue muy aterrador, pero me alegra que todos estén a salvo y me alivia saber que todo está bien”, expresó Murray.

De acuerdo con ABC, en Morayfield habían caído cerca de 170 milímetros de lluvia durante la jornada en que se produjo el rescate. La cantidad de agua acumulada provocó anegamientos significativos en distintos sectores de la zona.

Murray indicó que los servicios de emergencia llegaron aproximadamente 10 minutos después del rescate del conductor. “Nos decía que no había visto la señalización y que no se había dado cuenta de lo profundo que era”, explicó el periodista.