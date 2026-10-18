Un pescador de 71 años murió tras ser atacado por un caimán en un lago de Florida

FLORIDA (AP).- Un hombre de 71 años que pescaba en la orilla de un lago de Florida murió el viernes al ser atacado por un caimán de casi 3,6 metros de largo, en lo que marcó el segundo incidente mortal reportado en lo que va de este año.

Steven Hamilton, oriundo de la ciudad de Winter Garden, estaba de pie en la orilla del lago Apopka, en el parque público “Dr. Bradford Memorial Park”, a 24 kilómetros al noroeste de Orlando, cuando fue atacado y arrastrado hacia el agua por el animal alrededor de las 17, según informó el Departamento de Policía de Winter Garden.

La presencia de otros caimanes activos en el agua complicó cualquier posibilidad de rescatar a Hamilton, cuyo cuerpo fue recuperado unas dos horas después, declaró al canal local FOX35 el jefe de bomberos de Winter Garden, Jose Gainza.

El capitán de policía Michael Mason señaló que las autoridades no fueron alertadas con anticipación de que hubiera un caimán cerca de la orilla del lago, posiblemente porque “tiene montones de caimanes”. Indicó que la policía inició una investigación conjunta con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, cuyos tramperos capturaron y mataron al animal.

El parque cuenta con varios estanques pequeños conectados al lago Apopka y es conocido por sus caimanes, e incluso tiene un puente llamado “Puente de los Caimanes”.

Los caimanes en el lago Apopka Chris O'Meara - AP

Mason recordó a la población que debe estar atenta a su entorno y respetar la vida silvestre. “Mantengan la distancia”, afirmó. “Parece dócil, parece tu emblema de Florida, pero puede ser peligroso”, señaló.

Antecedente

Un hecho similar había ocurrido en junio de este año, cuando una mujer de 31 años llamada Brittany Clark murió al ser atacada por un caimán de cuatro metros mientras nadaba en el Bosque Estatal Little Big Econ en una ciudad ubicada en el condado de Seminole. En la llamada al 911, según información consignada por CBS News, se escucha a alguien decir que perdió un brazo y casi el otro, y que estaba “perdiendo mucha sangre”.

Tras este violento hecho, el congresista republicano federal Greg Steube presentó una resolución en la que pidió al Contralor General y al Departamento del Interior de Estados Unidos que se estudiaran los posibles impactos de que el caimán americano figure como “amenazado” debido a su similitud de apariencia con el cocodrilo americano.

El funcionario estadounidense sostuvo que la especie se recuperó por completo desde 1987, pero sigue protegida para evitar el tráfico y la caza del cocodrilo americano. Además, apuntó contra la capacidad de las autoridades de Florida para retirar caimanes problemáticos de vías fluviales residenciales y comerciales.

Según datos del estado de Florida, las dos muertes de 2026 elevaron a 34 el número total de personas fallecidas por ataques de caimanes desde 1948. Entre ellas figuran una mujer de 61 años que cayó de su canoa tras ser volcada por un caimán en 2025 y una viuda de 85 años que fue arrastrada desde el patio trasero de su casa por otro animal cuando paseaba a su perro en 2023.