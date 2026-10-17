Un exfiscal anticorrupción fue asesinado en una cancha de fútbol en Guatemala: otra persona murió en el ataque

CIUDAD DE GUATEMALA.- Un exfiscal anticorrupción fue asesinado este sábado en una cancha de fútbol en Guatemala. Juan Francisco Solórzano Foppa, quien había ejercido como fiscal contra pandillas y fue superintendente de la Administración Tributaria, fue disparado por dos desconocidos mientras jugaba un partido.

El abogado de 43 años se encontraba en el conocido Campo Marte, el complejo deportivo en la zona cinco de la ciudad de Guatemala, donde participaba de un encuentro. Solía frecuentar el lugar los fines de semana. Los agresores entraron al campo de juego y abrieron fuego contra los presentes. Foppa murió en el momento debido a los disparos. Otra persona también falleció en el ataque y cinco resultaron heridas.

El exfiscal se destacó ⁠por su lucha contra la corrupción cuando fue ⁠jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas en el Ministerio Público, así como cuando ejerció como jefe de la autoridad tributaria, SAT, entre 2016 y 2018, cuando llevó a prisión y obligó a decenas de poderosos empresarios ‌guatemaltecos a pagar impuestos.

Foppa se destacó por su lucha contra la corrupción

En las primeras horas de la tarde la Policía Nacional Civil de Guatemala reportó haber capturado a los presuntos responsables del ataque. “Dos hermanos presuntos sicarios”, precisaron.

“En una rápida reacción policial, agentes de la Comisaría 13 capturaron a los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, en el bulevar San Isidro, zona 16 cuando huían en una moto″, según identificaron.

En su captura secuestraron una mochila de repartidor que, en su interior, tenía una carabina, un cargador y municiones calibre 9 mm. Ambos son originarios de Senahú, Alta Verapaz. “Serán las investigaciones correspondientes las que determinen su posible participación”, sumaron.

La carabina dentro de una mochila de repartidor PNC Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo condenó el ataque en un mensaje en la red social X: “Repudio enérgicamente el cobarde asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley: todas las instituciones públicas deben cooperar para que este crimen se castigue”.

El presidente agregó que instruyó a instituciones del ejecutivo para actuar de inmediato, coordinarse con autoridades competentes y poner todas sus capacidades al servicio del esclarecimiento de este crimen. “Quienes creen que ‌el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, ⁠se equivocan. En honor a Foppa, en honor a nuestra ‌patria, en honor a la justicia”, subrayó.

Detuvieron a los presuntos asesinos del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala

Sus denuncias

El exfiscal era reconocido por sus constantes críticas contra la gestión del expresidente Alejandro Giammattei, y la de la exfiscal general Consuelo Porras, señalada por grupos de derechos humanos y el gobierno como operadora del llamado “pacto de corruptos”, una supuesta red criminal que incluye a políticos, empresarios y crimen organizado.

Como abogado defendió en una fase del proceso al reconocido periodista José Rubén Zamora, quien está en arresto domiciliario, pero tuvo que dejar el caso luego de que Porras lo acusara de obstaculizar el proceso y destruir u ocular información.

Los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, presuntos responsables del crimen PNC Guatemala

Además, solía obtener información relacionada al accionar de pandilleros y cuestionó públicamente la relación de la exprimera dama Sandra Torres, líder del partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, y su familia con líderes pandilleros, especialmente de la pandilla Barrio 18, liderada por Aldo Ocho, conocido como “El Lobo”, quien está aislado en una cárcel de máxima seguridad. Torres intenta llegar a la presidencia hace años.

Hace un año Foppa había denunciado la fuga de una prisión de máxima seguridad de una veintena de miembros de la Barrio 18, un caso que ocasionó una crisis en el país y el relevo de la cúpula de seguridad en el gobierno.

Una carabina en una mochila de repartidor entre los elementos secuestrados

También denunció al cuestionado juez Fredy Orellana, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia en el país, por buscar enjuiciarlo cuando fue el mismo el que lo denunció por supuestamente falsificar un contrato.

En uno de sus últimos mensajes en redes sociales, Foppa planteó la hipótesis de una “incursión de mercenarios de la CIA, apoyada por el ejército de Guatema la” sobre los enfrentamientos entre supuestos narcotraficantes que dejaron ocho muertos en septiembre en el este del país.

Con información de AP, AFP y Reuters