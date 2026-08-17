Un pescador fue rescatado tras pasar 15 días atrapado en una bolsa de aire en una cueva inundada

Un pescador fue rescatado tras pasar 15 días angustiosos atrapado a unos 90 metros de profundidad en el fondo de un sumidero inundado (una depresión circular formada por la disolución química de la piedra caliza o el derrumbe del techo de cuevas subterráneas).

Erasto Crisanto Valdéz fue rescatado tras pasar 15 días atrapado en una bolsa de aire en una cueva de México. — Foto: Reproducción/X

Erasto Crisanto Valdéz, de 31 años, desapareció mientras pescaba con su padre en un cenote de San Francisco La Paz (Veracruz, México) el pasado 23 de julio.

Tras más de dos semanas desaparecido, los equipos de rescate lo dieron por muerto y solo estaban “preparados para encontrar el cuerpo”.

Erasto Crisanto Valdéz fue rescatado tras pasar 15 días atrapado en una bolsa de aire en una cueva de México. — Foto: Reproducción/X

Pero Erastus fue hallado con vida, atrapado en una cueva con una bolsa de aire, a más de 100 metros bajo la superficie.

Fue localizado el pasado jueves por un equipo internacional de exploradores procedentes de México, Alemania, Estados Unidos y la República Dominicana, tras soportar semanas de frío y humedad en la oscura cueva.

El explorador mexicano Carlos Jiménez describió el rescate como un “milagro”, afirmando que “Dios tenía otros planes” para el hombre que sobrevivió.

“Gracias, Dios, por darme otra oportunidad en la vida y por permitirme volver a ver a mis hijos y a mi familia”, dijo Erasto a NMás. “Fue un milagro, un milagro increíble”, añadió.

Erasto fue rescatado y colocado en una camilla. Sufría de deshidratación y desnutrición severas tras pasar más de dos semanas sin comer. Fue trasladado de urgencia a su ciudad natal, Uxpanapa, para recibir tratamiento. Su recuperación fue rápida y Erasto ya regresó a casa, donde fue recibido con una gran celebración por familiares y vecinos.

*Por Fernando Moreira