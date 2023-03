Un “Popecast” y una misa con cardenales en el décimo aniversario de la elección del papa Francisco

escuchar

ROMA.- Al estilo de Francisco –que no ama las celebraciones y menos las que tienen que ver con su persona–, no hubo ningún acto especial hoy en el Vaticano al cumplirse el décimo aniversario de su elección al trono de Pedro, aunque sí fue un día festivo en la Santa Sede porque, como es tradición, no suele trabajarse en el día de la elección de un pontífice. Y, a instancias del cardenal decano del Colegio Cardenalicio, el italiano Giovanni Battista Re, a las 8 de la mañana, hubo una misa del papa Francisco junto a purpurados residentes en Roma en la capilla de Santa Marta, el hotel para eclesiásticos donde vive Jorge Bergoglio.

Fiel reflejo de que la consigna fue mantener el perfil bajo, el Vaticano no difundió ni las imágenes ni el texto de la homilía del Pontífice en dicha celebración eucarística, en la que, según consignó la agencia ANSA, el Papa les pidió a sus máximos colaboradores que siguieran dándole consejos y, sobre todo, que siguieran animados por tres sentimientos: “compasión, misericordia y ternura”.

Fieles muestran una pancarta en la que se lee "Muggio saluda al Papa Francisco" durante la oración del Ángelus del mediodía desde la ventana de su estudio con vistas a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el domingo 12 de marzo de 2023. Alessandra Tarantino - AP

“Ustedes cardenales nunca se jubilan, también con 80 años vuestro consejo siempre es bueno”, dijo el papa Francisco a los purpurados, aludiendo al hecho de que si bien sólo pueden ingresar a un eventual cónclave (elección papal) los menores de 80 años, los que ya cumplieron esa edad de todos modos tienen una función muy importante. Participan, en efecto, en las llamadas “congregaciones generales”, es decir, las reuniones precedentes al cónclave en las que se ponen sobre la mesa los temas más acuciantes que deberá resolver quien resultará el electo.

En vísperas del aniversario, en efecto, el papa Francisco concedió diversas entrevistas en las que, al hablar de lo realizado en los últimos 10 años, no se adjudicó ningún mérito, sino que destacó, justamente, que lo que hizo fue poner en práctica el mandato recibido por los demás cardenales en las reuniones pre-cónclave que hubo después de la renuncia de su predecesor, Benedicto XVI.

Para celebrar el aniversario Vatican News, el portal del Vaticano estrenó un “Popecast”, es decir, el primer podcast jamás realizado por un pontífice. “¿Un podcast? ¿Qué es?”, le confesó el exarzobispo de Buenos Aires al periodista italiano, Salvatore Cernuzio, de Vatican News, a quien recibió en Santa Marta este viernes para grabar sus reflexiones, una novedad de este décimo aniversario.

En la conversación del “Popecast” –en italiano–, el Papa reiteró, como le había dicho a esta corresponsal en una entrevista, que estos 10 años pasaron muy rápido. “La primera palabra que me viene es que parece que fue ayer...”, aseguró.

No tuvo dudas, por otro lado, sobre qué pedir al mundo como regalo para este aniversario: “Paz, necesitamos paz”, aseguró, al lamentar las guerras que aquejan al mundo.

Asistentes sostienen una bandera de la Paz durante la oración semanal del Ángelus del Papa el 12 de marzo de 2023 en la plaza de San Pedro en El Vaticano TIZIANA FABI - AFP

Luego de haber cumplido el 17 de diciembre pasado 86 años, consideró, además, que “el momento más hermoso” de estos 10 años fue “el encuentro en la Plaza de San Pedro con los ancianos”, es decir, la audiencia con los abuelos de todo el mundo, el 28 de septiembre de 2014. “Los ancianos son sabiduría y me ayudan mucho. Yo también soy viejo, ¿no? Pero los ancianos son como el buen vino que tiene esa historia añeja. Los encuentros con ancianos me renuevan y me rejuvenecen, no sé por qué... Son momentos hermosos, preciosos”, evocó.

Preguntado por tres sueños para la Iglesia, para el mundo y para los que gobiernan el mundo, para la humanidad, el Papa contestó: “Tres palabras: fraternidad, llanto, sonrisa... Fraternidad humana, todos somos hermanos, reconstruir la fraternidad. Aprender a no tener miedo de llorar y sonreír: cuando una persona tiene miedo de llorar y sonreír, es una persona que tiene los pies en el suelo y la mirada en el horizonte del futuro. Si uno se olvida de llorar, algo va mal. Y si uno se olvida de sonreír, es aún peor”.

Mientras que fue recibiendo mensajes de felicitaciones desde todo el mundo, entre los cuales uno del Patriarca Ortodoxo de Moscú, Kirill, el diario del Vaticano, L’Osservatore Romano, en una edición especial de 12 páginas, repasó las palabras y momentos más importantes del pontificado. La edición especial contó con los saludos “fraternos” de sus amigos cristianos, el Patriarca Ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Además, con palabras llenas de afecto de sus amigos representantes de las otras dos grandes religiones monoteístas: Riccardo Di Segni, rabino jefe de la comunidad judía de Roma y el jeque Ahmad Al-Tayyib, gran imán de la Universidad de Al-Azhar, considerado “el Vaticano” de los sunnitas musulmanes, que representan el 80% de los fieles de este credo.

El jeque Ahmed el-Tayeb, gran imán de Al-Azhar de Egipto, a la izquierda, da la bienvenida al papa Francisco antes de una reunión privada con miembros del consejo de ancianos musulmanes, en la Gran Mezquita de Sheikh Zayed, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 4 de febrero de 2019. Andrew Medichini - AP

Temas Papa Francisco