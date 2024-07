“Un rey por encima de la ley” y otras conclusiones del polémico fallo de la Corte que favoreció a Donald Trump

Escuchar

NUEVA YORK.- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este lunes que el expresidente Donald Trump y los demás presidentes gozan de un significativo grado de inmunidad por sus acciones mientras ocupan el cargo, una decisión que puede tener repercusiones no solo sobre las causas penales que se tramitan contra Trump, sino sobre el accionar de futuros presidentes.

En un fallo dividido de 6 a 3 que se corresponde con su división ideológica, la Corte resolvió que un presidente tiene inmunidad absoluta por sus acciones cuando está ejerciendo “el núcleo de sus potestades constitucionales”, y que tienen “inmunidad presuntiva” por todos sus actos de gobierno.

Donald Trump ingresa a la corte donde se lleva adelante un juicio en su contra, en Manhattan CURTINS MEANS - POOL

La Corte dijo que eso era “necesario para salvaguardar la independencia y el funcionamiento del Poder Ejecutivo, y para permitir que el presidente cumpla con sus deberes constitucionales sin indebidas precauciones”.

Sin embargo, el máximo tribunal norteamericano también dictaminó que un presidente no es inmune al procesamiento por sus actos no oficiales.

Ese último punto deja abierta la puerta para que la causa contra Trump por intentar subvertir el resultado de las elecciones de 2020 siga su curso. Sin embargo, también borra del mapa judicial muchas de las conductas de Trump y deja un montón de cosas en el aire, y eso podría conducir a una larguísima batalla legal que muy probablemente empujará la resolución del caso hasta después de las elecciones de noviembre de este año, para las cuales Trump es el presunto candidato presidencial republicano.

Estas son las tres claves del dictamen de la Corte.

1- Es una clara victoria para Trump

Si bien Trump no obtuvo la “inmunidad absoluta” de todos sus actos que inicialmente buscaba —durante los alegatos orales ya había quedado claro que no ocurriría—, la decisión del máximo tribunal es una clara victoria política. El expresidente se fue con más de lo que muchos anticipaban, y la causa podría cerrarse.

Los jueces no ahondaron en detalles sobre lo que es justo o injusto en los juicios contra Trump, sino que básicamente dejaron delineados parámetros amplios y le devolvieron el expediente a la jueza de distrito Tanya S. Chutkan para que evaluara de que manera se aplicaban esos parámetros a la causa.

Algunos puntos importantes del fallo:

El tribunal dictaminó que Trump tiene inmunidad absoluta de procesamiento por cualquier conducta “atinente a sus conversaciones con funcionarios del Departamento de Justicia”, un parte importante de su acusación por cargos federales. Eso parece dejar fuera de discusión, por ejemplo, sus interacciones con Jeffrey Clark, funcionario del Departamento de Justicia y figura clave de su armado político que ha sido acusado junto con Trump en el estado de Georgia, así como a otros altos funcionarios del Departamento de Justicia que le dijeron a Trump que sus teorías sobre el fraude electoral eran erróneas.

El dictamen también dice que Trump goza de “inmunidad presuntiva” al procesamiento por presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que anulara las elecciones del 6 de enero de 2021, porque los actos de Trump “implican un acto oficial de gobierno”, y agrega que corresponde a la fiscalía demostrar que procesar a Trump por esos hechos “no representa un peligro de intrusión en la autoridad y funciones del Poder Ejecutivo”.

Partidarios de Trump fuera de la prisión de Fulton County JESSICA MCGOWAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El fallo deja abierta la posibilidad de que Trump pueda ser procesado por otras conductas, particularmente las relacionadas con personas que no pertenecían al Poder Ejecutivo ni a los diferentes estados. “Esas supuestas conductas no pueden clasificarse claramente como propias de una función presidencial en particular”.

Todo lo cual significa que Trump igual puede ser procesado por algunas acciones, pero otras no. Queda por determinar por cuáles sí y por cuáles no…

Otro punto crucial: el tribunal dictaminó que Trump no sólo no puede ser procesado por determinadas conductas, sino que la conducta por la que tiene inmunidad ni siquiera puede ser utilizada como prueba en su contra. De modo que sus interacciones con funcionarios del Departamento de Justicia, por ejemplo, no pueden utilizarse para establecer una asociación ilícita para anular las elecciones.

Sobre este punto, uno de los seis jueces conservadores de la mayoría discrepó.

“La Constitución no exige que los jurados sean ciegos a las circunstancias que rodean la conducta por la cual los presidentes pueden ser considerados responsables”, escribió la jueza Amy Coney Barrett en un si dictamen.

Y añadió: “Para entender los cargos que apuntan a un quid pro quo, el jurado debe poder escuchar tanto el quid como el quo, por más que el quo por sí solo no pudiera usarse de base para alegar la responsabilidad penal del presidente”.

2- Es probable que el fallo demore el caso de Trump más allá de las elecciones de este año

Si bien técnicamente Trump todavía puede ser procesado, la decisión generará mucha incertidumbre y, lo que es más importante en relación con las elecciones de noviembre de este año, probablemente retrasará aún más todo el asunto. Si bien casi nadie esperaba que Trump fuese juzgado antes de las elecciones, este fallo prácticamente cancela esa posibilidad.

Y eso se debe a que la jueza de distrito Chutkan tendrá que evaluar qué partes del caso de la fiscalía son admisibles a partir de ahora, lo que podría llevar a largas discusiones y consideraciones de todo tipo, y lo que decida también podría dar lugar a interminables apelaciones. Chutkan ya declaró anteriormente que si le remitían de nuevo la causa, le daría tres meses al equipo legal de Trump para prepararse para el juicio, sea que la fecha más temprana para el juicio ya era octubre, sin contar todas las nuevas decisiones que tendrá que tomar.

El asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero del 2021. Jose Luis Magana - FR159526 AP

El dictamen de mayoría de la Corte Suprema sugiere revisar ciertos aspectos de la acusación, incluidos los comentarios que Trump hizo el mismo 6 de enero de 2021.

“La acusación incluye sólo una selección de tuits y breves fragmentos del discurso que Trump pronunció en la mañana del 6 de enero, omitiendo su texto completo o su contexto”, dice el dictamen de mayoría. “Que esos tuits, ese discurso y otras comunicaciones de Trump del día 6 de enero representen una conducta oficial de gobierno puede depender del contenido y el contexto de cada uno de ellos”.

Y agrega: “Es mejor que ese análisis necesariamente basado en hechos lo realice el Tribunal de Distrito”.

3- Los jueces liberales advirtieron sobre las terribles consecuencias de tener “un rey por encima de la ley”

Es tentador ver el fallo en el contexto de los juicios contra Trump, porque la preocupación inmediata es esa, pero también tendrá implicaciones de largo alcance para los futuros presidentes, incluso para un posible segundo mandato de Trump.

Y en ese frente, el ala liberal de la corte levantó una gigantesca bandera roja y advirtió que el fallo puede empoderar a los futuros presidentes para tomar medidas drásticas.

La jueza Sonia Sotomayor fue aún más lejos.

“¿Y si le ordena al comando Seal 6 de la Marina que asesine a un rival político? Inmune”, escribió Sotomayor. “¿Si organiza un golpe militar para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Si acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune”.

Y agregó: “La relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irremediablemente. Ahora, cada vez que usa el poder oficial, el presidente es un rey por encima de la ley”.

“Por miedo al futuro de nuestra democracia, disiento”, concluyó Sotomayor.

Por Aaron Blake

Traducción de Jaime Arrambide

The Washington Post

The Washington Post