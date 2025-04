El caso de Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar: series para conocer la trágica historia

A 30 años del asesinato de la Reina de la Música Tejana, Selena Quintanilla, su muerte continúa causando conmoción y mantiene en vilo a sus fans ante cualquier posibilidad de liberación de su asesina Yolanda Saldívar. Así como en torno al contexto previo en el que su presidenta del club de fans habría planeado el crimen de quien llegó a describir como “su mejor amiga”.

Por el impacto que genera la noticia, varios productores identificaron una oportunidad para el lanzamiento de series y películas que abordan la trágica historia de la intérprete de “Como la Flor” y “Amor Prohibido”.

Películas, documentales y series sobre el asesinato de Selena Quintanilla

Hoy en día, muchos archivos multimedia como series y películas exploran diferentes testimonios y referencias en torno a los inicios de la "Reina del Tex-Mex“, Selena Quintanilla, así como en las horas previas al ataque por parte de Yolanda Saldívar que le costó la vida cuando sólo tenía 23 años; el 31 de marzo de 1995, en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.

Algunas de estas series y películas de la Reina de la Música Tejana cuentan con el aval y respaldo de la familia Quintanilla, pero otros materiales multimedia exploran a una Yolanda Saldívar arrepentida y escéptica de las acciones que detonaron su condena a prisión perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras 30 años; fecha que se cumplió el 30 de marzo de 2025.

A continuación, te presentamos algunas series y películas para conocer la trágica historia del asesinato de Selena Quintanilla a manos de Yolanda Saldívar.

Selena era amante de la moda y diseñaba muchos de sus vestuarios; Yolanda Saldíva llegó a ser gerente de sus boutiques @chrispereznow vía Instagra,

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them (docuserie)

Distribuida por la plataforma Oxygen (NBCUniversal), Selena & Yolanda: The Secrets Between Them (Selena y Yolanda: Los secretos entre ellas serie documental, en español) explora la relación entre Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar, quien fue su mejor amiga, la presidenta de su club de fans y, posteriormente, su asesina.

En este material audiovisual, la propia Yolanda Saldívar ofrece entrevistas en cámara en idioma inglés, proporcionando todos los detalles que recuerda acerca del trágico asesinato de la “Reina del Tex-Mex” en marzo de 1995. ​

Adicionalmente, la docuserie también presenta entrevistas con detectives y fiscales que analizaron la escena del crimen, así como con un negociador de rehenes que recuerda cómo manejó la entrega de Yolanda Saldívar tras asesinar a Selena Quintanilla, la Reina de la Música Tejana.

Aunado a ello, resaltan testimonios de diversos miembros de la familia de Saldívar, quienes aportan documentos y grabaciones inéditas que, de acuerdo con sus propias palabras, “ofrecen una nueva perspectiva sobre la relación entre Yolanda y Selena”. ​

Con respecto a esta docuserie en específico, la familia de Selena (en particular su padre Abraham Quintanilla) ha expresado su descontento, afirmando que todo lo que Yolanda Saldívar plantea en las entrevistas “son mentiras.”

Selena (Película de 1997)

Dirigida por Gregory Nava, Selena fue la primera película biográfica de Selena Quintanilla-Pérez, interpretada por una debutante Jennifer López. La trama sigue su ascenso a la fama; desde pequeñas presentaciones familiares hasta convertirse en una estrella internacional gracias a su talento para la música tejana.

Adicionalmente, otro ángulo destaca las relaciones de Selena Quintanilla con su familia, con su esposo Chris Pérez y con su mejor amiga (y posterior asesina) Yolanda Saldívar. Esta película de la Reina de la Música Tejana puede verse a través de Netflix o Max en la actualidad.

J.Lo venció a más de 20.000 actrices que aspiraban el protagónico de 'Selena' chrispereznow vía Instagram

Selena: la serie

Distribuida a través de Netflix, Selena: La serie es otra destacada producción biográfica sobre Selena Quintanilla (interpretada por Christian Serratos.) La narrativa explora desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama internacional como la “Reina del Tex-Mex”.

Adicionalmente, se abordan los sacrificios y esfuerzos de la familia Quintanilla por impulsar a Selena en sus proyectos profesionales. A diferencia de otras producciones, este material cuenta con la colaboración y aprobación de la familia Quintanilla, lo que añade una visión íntima y detallada.

El secreto de Selena (Serie)

El secreto de Selena es una serie de televisión biográfica basada en el libro homónimo de la periodista María Celeste Arrarás.

En este audiovisual, se ofrece una perspectiva policial sobre los eventos que rodearon el asesinato de Selena Quintanilla (interpretada por Maya Zapata,) al explorar la compleja relación entre ella y Yolanda Saldívar (Damayanti Quintanar.)

Además, aquí salen a la luz algunos secretos y controversias que detonaron con la tragedia. Y aunque la narrativa se centra en desentrañar los motivos detrás del crimen, también se presenta una visión más profunda de los personajes involucrados.​ Esta serie puede ser vista mediante la plataforma Prime Video.

¿Cómo murió Selena Quinanilla a manos de Yolanda Saldívar?

El asesinato de Selena Quintanilla ocurrió el 31 de marzo de 1995. Ese día, la cantante se reunió con Yolanda Saldívar en el Days Inn Motel de Corpus Christi, Texas para recuperar unos documentos financieros. Tras una discusión entre ambas, Saldívar le disparó a Quintanilla en el hombro derecho dañándole una arteria principal.

El padre de Selena, Abraham Quintanilla, confrontó a Yolanda Saldívar por robar dinero del club de fans y de las tiendas de Selena

Aunque la joven de 23 años logró escapar y correr hasta el lobby del hotel e identificar a su atacante antes de desmayarse, falleció camino al hospital por pérdida masiva de sangre.

Por su parte, Yolanda Saldívar fue arrestada después de un enfrentamiento de casi nueve horas con la policía. Poco después fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional este 2025.